Dorfmerkingen verliert das Ostalb-Derby

Die Gmünder Normannia hat das Ostalb-Derby gegen Absteiger Sportfreunde Dorfmerkingen verdient mit 2:0 gewonnen .

Lautstark Götz von Berlichingen sinngemäß zitierend, marschierten aufgebrachte Dorfmerkinger Spieler nach 45 Minuten in die Kabine. 0:2 lagen sie zu diesem Zeitpunkt vor rund 300 Zuschauern im Schwerzer zurück. Schuld für die blank liegenden Nerven war das schwache Schiedsrichtergespann, bei dem der Unparteiische Jan Jakob Keim teilweise das Kunterbunte vom Himmel pfiff.

Als die Spieler nach 90 Minuten das zweite Mal in den Katakomben verschwanden, hatte sich am Ergebnis nichts geändert – auch nicht an der Laune beider Mannschaften in Bezug auf die vielen Fehlpfiffe. In der Bewertung der 90 Minuten mit kurzem Nachsitzen herrschte ebenso Einigkeit: Der Sieg der Normannia ist verdient, meinten FCN-Trainer Zlatko Blaskic und SfD-Coach Helmut Dietterle. Auch der Dorfmerkinger Maximilian Eiselt, der noch schimpfend in die Pause gestapft war, wollte hinterher die Schuld nicht Dritten zuschieben, „denn wir haben es selber vergeigt.“

Die Partie begann munter, denn schon nach drei Minuten musste Christian Zach im Dorfmerkinger Kasten mit dem Fuß vor Alexander Aschauer klären. Die Normannen nahmen das Heft in die Hand und belohnten sich nach elf Minuten mit dem 1:0. Adnan Rakics Ecke auf den kurzen Pfosten verlängerte Tim Grupp per Kopf, und Tobias Rössler musste am langen Pfosten nur noch einnicken.

Den perfekten Start der Heimelf bei bestem Fußballwetter hätte im Gegenzug Daniel Nietzer fast zunichte gemacht, doch sein Schuss sauste am langen Eck vorbei. Es war für den SfD-Sturmtank mit Ausnahme der 35. Minute, als er am wieder einmal sicheren Rückhalt im FCN-Kasten, Yannick Ellermann, seinen Meister fand, eine seiner seltenen Chancen. Nietzer machte wie sein Sturmpartner Marc Gallego gegen die Gmünder Haudegen Tim Grupp und Tobias Rössler kaum einen Stich. Die Gmünder hatten allerdings Glück, als Gallego kurz vor der Pause im Duell mit Grupp im FCN-Sechzehner fair und standhaft blieb. Wäre der Dorfmerkinger gefallen – ein Elfmeter wäre wohl vertretbar gewesen. So aber gab es keine Chance für einen möglichen Ausgleich der Gäste, die eine bittere Pille schlucken mussten, als im Gegenzug Dogukan Dogan aus rund 18 Metern fast mit dem Pausenpfiff das 2:0 für seine Farben markiert (45. +2).

Nach Wiederanpfiff hatte Dorfmerkingen keine andere Wahl, als aufs Gas zu drücken. Die Gmünder hielten mit großem Einsatz dagegen, und waren in Situationen da, in denen es hätte brenzlig werden können. Beispielhaft die Grätsche von Luca Molinari in der 54. Minute, als drei SFDler in Überzahl dadurch einen Konter nicht durchziehen konnten. Obwohl die Normannia durch die in der zweiten Hälfte starken Dorfmerkinger viele Fehler im Aufbauspiel machte und zu oft und zu schnell den Ball verlor, ergaben sich gute Chancen, den Sack zuzumachen. Sämtliche Möglichkeiten zum 3:0 wurden jedoch versemmelt.

Für den Oberliga-Absteiger vom Härtsfeld war das 0:2 die sechste Niederlage in neun Begegnungen. Dass die Situation nach dem Umbruch der Sportfreunde so extrem werden würde, „damit haben wir nicht gerechnet“, bekannte Ex-Normannen-Coach Helmut Dietterle. „In dieser seltsamen Verbandsliga haben wir bis jetzt vier Spiele immer nur mit einem Tor Unterschied verloren“, so Dietterle.