Dorfmerkingen unterliegt Regionalligisten

Fußball-Oberligist Sportfreunde Dorfmerkingen unterliegt in einem Testspiel dem Regionalligisten FV Illertissen mit 1:2.

Trainer Helmut Dietterle hatte, bis auf Gruber und Zimmer (beide erkrankt) seinen kompletten Spielerkader zur Verfügung. Auf dem Kunstrasenplatz entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel. Vor allem in den ersten 60 Minuten hatten die Sportfreunde mehr vom Spiel. Es dauerte jedoch bis zur 23. Minute bis Dorfmerkingen in Führung ging. Roschmann bediente Weiß, dieser wurde im Strafraum von den Beinen geholt und Michael Schiele verwandelte den Foulelfmeter. Danach war es Daniel Nietzer, der mit einem Heber aus 25 Metern knapp das Illertisser Gehäuse verfehlte und kurz vor der Pause scheiterte Mutlu am Querbalken. Anstatt mit einer beruhigenden Führung zum Pausentee zu schreiten, war es Illertissens Luibrand, der den zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich erzielte. Nach der Pause folgte die beste Phase der Sportfreunde. Nietzer hätte in wenigen Minuten den Sack zumachen können, ja müssen. Zuerst scheiterte er an Keeper Nagel und danach verfehlte sein Schuss nur knapp das Ziel. Dann nutzte der eingewechselte Glessing eine Unsicherheit in der Dorfmerkinger Abwehr und erzielte den Führungstreffer des Gastgebers. Ab diesem Zeitpunkt und durch die zahlreichen Einwechslungen, kam ein Bruch in das Dorfmerkinger Spiel. Der FV Illertissen wurde nun immer stärker und erspielte sich von nun an auch Torgelegenheiten. Doch am Ende blieb es bei einem glücklichen Sieg für die Gastgeber.