Dorfmerkingen und der Stolz nach dem ersten Auswärtssieg

Mit gemischten Gefühlen reisten die Sportfreunde Dorfmerkingen zur zweiten Garnitur des SV Sandhausen. Neben den Langzeitverletzten Brenner und Mutlu sowie dem verhinderten Gallego mussten Timo Zimmer und Denis Bihr verletzungsbedingt passen. Es sollte noch schlimmer kommen. Nach 16 Minuten verletzte sich Nietzer nach einem Zweikampf und musste das Feld räumen. In die Startelf rückten mit Schindele und Renner zwei Last Minute-Verpflichtungen. Am Ende stand ein 3:1 (2:1)-Sieg für die SfD. Der erste Auswärtssieg in der Fußball-Oberliga der Sportfreunde.

Bei hochsommerlichen Temperaturen, begleitet von zahlreichen Fans, gelang den Schützlingen von Trainer Helmut Dietterle ein Start nach Maß. Ein langer Pass von Schindele zu Wende, dieser setzte sich gekonnt gegen Najda durch, sein Heber prallte gegen Sandhausens Querbalken und Nietzer staubte zum Führungstreffer nach vier Zeigerumdrehungen ab. Doch die Freude im Dorfmerkinger Lager wahrte nicht lange und Schiller nutzte einen Stellungsfehler in der Dorfmerkinger Abwehr zum 1:1-Ausgleich.

Besorgte Mienen

Besorgte Mienen im Dorfmerkinger Lager dann nach 16 Minuten, als Nietzer verletzungsbedingt das Feld verlassen musste. Für ihn kam Benjamin Schiele ins Spiel. Die Gastgeber hatten in dieser Phase der Partie ein spielerisches Übergewicht und brachten die Dorfmerkinger Abwehr durch ihre Außenstürmer Schiler und Mörmann eins ums andere Mal in Verlegenheit, doch an der Strafraumgrenze waren sie mit ihrem Latein und der gut organisierten Dorfmerkinger Abwehr am Ende. Anders dagegen die Sportfreunde. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Benjamin Schiele der Sandhausens Keeper zwei mal zu einer Glanzparade zwang. Doch die erneute Dorfmerkinger Führung ließ nicht lange auf sich warten. Michael Wende setzte Sandhausens Kapitän Nalbantis unter Druck und dieser klärte zur Ecke. Nach großem Durcheinander im Sandhauser Strafraum kam das Leder zu Yannick Schmidt und dieser krönte seine gute Leistung mit dem Kopfballtor zur erneuten Dorfmerkinger Führung.

Nach der Pause wollten es nun die Gastgeber wissen und Dorfmerkingens Torwart Zech verhinderte den Ausgleichstreffer mit einer Glanzparade nach 50. Minuten. Von nun an zeigten die Sportfreunde das geradliniger Spiel und hatten eindeutiges Chancenplus.

Die eingewechselten Schiele, Scherer, Mayer und Mango, sowie Wende, erspielten sich Chancen, doch die Entscheidung folgte in der Schlussminute der Partie. Fabian Janik wurde von seinen Mitspielern mustergültig freigespielt und sorgte für den viel umjubelten 1:3 Endstand. „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft, was sie bei diesen hochsommerlichen Temperaturen geleistet hat. Jeder ist an seine körperliche Leistungsgrenze gegangen und nun freuen wir uns auf den kommenden Gegner CFR Pforzheim. Diese Partie wird eine große Herausforderung für unsere Mannschaft“, erklärte Dietterle.