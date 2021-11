Dorfmerkingen nach 3:0 über Hüttlingen Herbstmeister

Elf Tore in einem Spiel – ein Wahnsinn. Schrezheim siegt in der Kreisliga A II mit 7:4 gegen Westhausen. Ein furioser Spieltag.

Kreisliga A II: Sportfreunde Dorfmerkingen II – Hüttlingen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Lingel (4.), 2:0 Fischer (44.), 3:0 Kalweit (76.). Die SfD II siegen im Spitzenspiel der Kreisliga A II verdient gegen den Tabellendritten Hüttlingen mit 3:0 und sichern sich damit die Herbstmeisterschaft. In keiner Phase des Spieles ließ die Oberliga-Reserve Zweifel aufkommen, dieses Spiel aus der Hand zu geben.

Schrezheim – Westhausen 7:4 (4:2). Tore: 1:0 A. Friz (12.), 2:0, 4:1 beide T. Schiele (20., 34.), 3:0 D. Schmid (21.), 3:1, 4:3 beide L. Massapust (24., 51.), 4:2 T. Holzner (43.), 5:3 D. Kucher (58., FE), 5:4 D. Schneider (59.), 6:4 Y. Tsam Ngongang (89.), 7:4 St. Pfitzer (90+1.). Ein Torfestival mit dem besseren Ausgang für die Niggel-Truppe. Die SG startete furios und führte früh. Bis zur Pause verkürzten die Gäste auf zwei Tore. Nach der Pause erzielten die Gäste zweimal den Anschlusstreffer und vergaben eine Großchance durch einen Pfostentreffer auf den Ausgleichstreffer zum 5:5. Im direkten Gegenzug dann der entscheidende Treffer der SG zum 6:4 und eine Minute später zum 7:4-Endstand.

Wört – Zöbingen 0:5 (0:1). Tore: 0:1 T. Thorwart (6.), 0:2 R. Schneider (49.), 0:3, 0:4, 0:5 alle S. Waizmann (57., 73., 75.). Bes. Vor.: Rote Karte Wört (82.). Nach dem schnellen Führungstreffer der Gäste fand Wört nie ins Spiel und konnte nur sehr selten für Torgefahr sorgen. Die Gäste machten zu den richtigen Zeitpunkten ihre Tore.

SG Eigenzell-Ellenberg – Unterschneidheim 2:3 (0:1). Tore: 0:1, 1:2 beide T. Dritschler (10., 67.), 1:1 B. Hieber (65.), 2:2 F. Knecht (76.), 2:3 A. Birkle (81.). Bes Vor.: Gelb Rote Karte SG (84.), Unterschneidh. (89.).

Union Wasseralfingen – Rosenberg 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 C. Krasniqi (17., 70.), 2:0 M. Kempf (23.), 4:0 T. Zsemberi (74.), 5:0 J. Ulmer (81.).

FC Ellwangen – VfB Tannhausen 2:4 (2:1). Tore: 0:1 S. Michel (15.), 1:1 E. Erol (21.), 2:1 M. Wiedemann (31.), 2:2 M. Wille (58.), 2:3 R. Graule (80.), 2:4 D. Weissenburger (90.). In einer durchwachsenen Partie konnte der FC zur Halbzeit in Führung gehen. In Halbzeit zwei bewies Tannhausen Moral und drehte das Spiel zu ihren Gunsten.

Bopfingen – Abtsgmünd 1:1 (1:0). Tore: 1:0 D. Frosch (5.), 1:1 M. Pietsch (70.). Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Bopfingen war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und verpasste mehrmals das 2:0. Die zweite Hälfte war Abtsgmünd klar besser und erzielte durch einen sehenswerten Freistoß den gerechten Ausgleichstreffer.

Stödtlen – Adelmannsfelden 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Kerkingen – Pfahlheim 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Ch. Leib (27.), 1:1 J. Mathis (38.), 1:2 Eigentor (42.), 2:2 J. Graf (51.), 3:2 N. Geiss (60.), 4:2 D. Deissler (85.). In einem kampfbetonten Spiel entscheiden die Kicker aus Kerkingen das Spiel in der Schlussphase für sich. Reserven: 2:4.

Kreisliga A III: Bissingen - Königsb./Oberko. 2:2 (2:1). Tore: 0:1, 0:2 beide F. Klawonn (8., 73. FE), 1:1 J. Munz (22.), 2:1 T. Munz (24.).

Türk. KSV Giengen – Härtsfeld 0:3 (0:0). Tore: 0:1 J. Hausy (64.), 0:2 R. Schmid (80.), 0:3 P. Vetter (90.).

Kreisliga B III: U. Wasseralfingen II - Schwabsberg-Buch II 5:2 (2:0). Tore: 1:0 T. Grosz (?), 2:0 M. Uharek (?), 3:0 E. Bostanci (47.), 4:0, 5:1 beide J. Eisele (?, ?), 4:1 N. Güntner (?), 5:2 L. Frey (?).

Kreisliga B IV: SGM Rött./Oberd./Aufh. - Kirchheim/D. II (flex) 10:1 (5:1). Tore: 0:1 A. Jans (1., FE), 1:1, 9:1 beide P. Halfar (7., 79.), 2:1, 3:1, 4:1, 6:1 alle M. Krabler (11., 32., 42., 48.), 5:1, 10:1 beide O. Yilmaz (43., 90.), 7:1 T. Mangold (57.), 8:1 P. Mangold (67.).