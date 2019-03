Dieses Spiel will sich der Kapitän nicht entgehen lassen. Doch der 28-jährige Top-Torjäger Daniel Nietzer (zehn Treffer) geht angeschlagen in das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga. Der Stürmer des ungeschlagenen Tabellenführers Sportfreunde Dorfmerkingen zog sich beim 3:0-Sieg zum Start in das Pflichtspieljahr bei Olympia Laupheim einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. An diesem Samstag um 15 Uhr steigt das Heimspiel gegen den Verfolger SKV Rutesheim. Im Interview mit Sportredakteur Benjamin Post spricht Nietzer über die Sportfreunde, das Top-Spiel und den Erfolg.

Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter: Da kann man ja nur Lust auf Fußball haben.

Absolut. Wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, ist das etwas Besonderes. Wer da nicht heiß ist, ist nie heiß (lacht).

Sie sind heiß, aber verletzt. Die Zeit wird knapp.

Nach meiner Verletzung im Laupheim-Spiel wurde bei einem MRT am Montag der Bänderriss diagnostiziert. Ich hoffe, dass ich am Samstag spielen kann. Unsere Physioabteilung tut alles dafür, dass ich bis Samstag fit werde.

Wie bewerten Sie den aktuellen Leistungsstand der SfD?

Nach der Vorbereitung weiß man nie wo man steht. Bei 100 Prozent sind wir noch nicht. Wir hatten keine gute Vorbereitung. Deshalb war der Sieg zum Auftakt in Laupheim umso wichtiger. Ich war selbst überrascht. Wir hatten den Gegner im Griff und haben eine gute Mannschaftsleistung gebracht.

Wie sehen Sie den nächsten Gegner? Im Hinspiel gab es ein 2:2-Remis.

Rutesheim kommt über die Mannschaftsleistung. Und sie haben Gianluca Crepaldi, ein ganz gefährlicher Spieler, er hat in der Vorsaison 17 Tore erzielt und steht jetzt wieder bei sechs Treffern. Rutesheim ist auch gefährlich bei Standards. Sie stehen sehr gut in der Defensive. Wir werden sehr wenige Chancen bekommen. Und die müssen wir nutzen. Das wird kein 5:0 geben, es wird ein enges Spiel. Hingegen vielen Meinungen, dass sie über ihrem Niveau spielen und in der Rückrunde einbrechen werden, denke ich, dass sie bis zum Ende vorne mit dabei sein werden. Eine taktisch sehr gut eingestellte und fußballerisch starke Truppe.

Aber die SfD sind ungeschlagen in dieser Saison, schon 17 Spiele lang.

Natürlich will man so viele Spiele wie möglich ungeschlagen bleiben. Aber wir werden wohl nicht ungeschlagen durch die Saison gehen.

Und das nach dem Umbruch im Sommer bei den SfD. Jetzt ist die neue Mannschaft die Stärke.

Deshalb stehen wir oben. Der Teamspirit ist überragend. Keiner schießt gegen den anderen. Und in der Breite sind wir besser aufgestellt als in der vorigen Saison. Der zwölfte Mann kann auch eine entscheidende Rolle spielen. Auf unsere Fans konnten wir uns schon die ganze Runde verlassen.

In Helmut Dietterle, 67, steht der Trainerfuchs der Ostalb an der Seitenlinie. Was macht das aus?

Der Mannschaft kann nichts Besseres passieren als dieser Trainer. Helmut Dietterle ist ein absolut akribischer Trainer.

Der Aufstieg in die Oberliga war kein Ziel, kann nun aber eines werden.

Klar, wenn man oben steht, will man oben bleiben. Ein Aufstieg ist kein Muss. Ich habe aber noch nie in der Oberliga gespielt und zwei, drei Jahre will ich mindestens noch Fußball spielen.