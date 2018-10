Um 15 Uhr an diesem Samstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen den Fußball-Verbandsligisten Sportfreunden Dorfmerkingen (Tabellenführer) und dem FV Löchgau. Die Gäste haben nach nur einem Jahr Abwesenheit aus der Verbandsliga den sofortigen Wiederaufstieg über die Relegation geschafft und sich bisher sehr gut geschlagen.

Vor allem auswärts mit dem Sieg in Neckarrems und dem Unentschieden bei Calcio Echterdingen haben die Löchgauer aufhorchen lassen. Der Verein, FV Löchgau, besticht auch durch seine hervorragende Jugendarbeit. Neben vielen Eigengewächsen wurde das Team zur Verbandsligasaison mit Abwehrroutinier Haug (SKV Rutesheim), sowie Michael Mariolas (früher Neckarrems) verstärkt. Im Sturm verfügen die Gäste mit dem ehemaligen Oberligaspieler Peter Wiems (FSV Bissingen) über einen brandgefährlichen Akteur.

Der Punktgewinn der Sportfreunde bei Calcio Echterdingen musste für die Sportfreunde teuer bezahlt werden. Bereits nach einer halben Stunde musste Veljko Milojkovic mit einem Schlüsselbeinbruch das Spielfeld verlassen und wird den Sportfreunden einige Wochen fehlen. Onur Mutlu und Yannick Schmidt mussten wegen Sprunggelenkverletzungen den Platz verlassen, Timo Zimmer quälte sich mit ausgekugelter Schulter (wurde während des Spiels wieder eingerenkt) bis zum Spielende.

Entscheidung vor Spielbeginn

Ob die drei Akteure bis zum Spielbeginn einsatzfähig sind, entscheidet sich vermutlich erst vor Spielbeginn. Nicht zur Verfügung stehen Trainer Helmut Dietterle mit Sauer (beruflich verhindert), Gruber (private Gründe) sowie Roschmann (krank). Bei den Sportfreunde genießt man momentan die Tabellenführung und jammern gilt nicht, so der Tenor im Team. Deshalb setzt Dietterle sein volles Vertrauen in die Akteure, die bisher nicht so zum Zuge gekommen sind. Mit der Unterstützung der Fans wird man alles versuchen, um auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen zu bleiben. Spannung auf dem Dorfmerkinger Sportgelände ist wiederum angesagt.