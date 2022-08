Dorfmerkingen II zerlegt Hermaringen

Manuel Volk hat Unterkochen im Duell mit der TSG Nattheim einen Punkt gerettet. Zuvor glänzten beide Bezirksligisten im Duell am Sonntag nicht gerade mit spielerischen Highlights. Ganz anders die Sportfreunde aus Dorfmerkingen. Die Reserve des Verbandsligisten feierte ein Schützenfest über Hermaringen.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - TV Straßdorf 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 M. Kurz (41., 43.), 3:0 M. Fürst (72.), 4:0 F. Ehrmann (84.). Es war eigentlich eine ausgeglichene erste Halbzeit. Doch die Hausherren aus Rainau legten eine ganz besondere Effizienz an den Tag und machten aus drei Chancen zwei Tore. Nach der Pause stellten dann beide Abwehrreihen ihren Dienst ein und es entwickelte sich eine vogelwilde Partie, die Schwabsberg noch zwei weitere Treffer bescherte.

TSG Nattheim - FV 08 Unterkochen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 F. Fischer (28.), 1:1, 2:2 M. Volk (40., 90+4. FE), 2:1 J. Baamann (84.). Zwei auf dem Papier spielstarke Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken der Partie. Unterkochen schien das Spiel aber im Griff zu haben, bis auf einmal ein Ball durchrutschte und Nattheim in Führung ging. Unterkochen machte nun etwas mehr und kam durch ein Traumtor von Manuel Volk in den Torwinkel zum Ausgleich. Die zweite Halbzeit war dann eine zähe Angelegenheit. Bis in der 84. Minute nach einen langen Ball das Spielgerät erneut im Netz des FVU zappelte. Allerdings brachte Volk sein Team erneut zurück. Nach einem ungestümen Abwehrverhalten der TSG im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Volk verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit souverän zum 2:2-Endstand.

SF Dorfmerkingen II - SC Hermaringen 6:0 (2:0). Tore: 1:0 T. Kaschek (6.), 2:0 F. Amon (15.), 3:0, 5:0 S. Michel (61., 66.), 4:0 G. Guimaraes (65.), 6:0 L. Kalweit (70.). Eindeutige Sache für die Heimmannschaft, die dass komplette Spiel die tonangebende Mannschaft war. Hermaringen hatte keine Chance.

SV Lauchheim - TSG Schnaitheim 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 C. Krasniqi (12., 18.), 2:1 L. Schmidt (86.). Heimelf hat nicht gemeldet.

TV Neuler - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 2:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 F. Schüll (6., 38.), 2:1, 2:2, 2:3 T. Krohmer (61., 69., 90+4.). Die Anfangsphase gehörte ganz klar dem TVN. In dieser erzielte Schüll mit einem direkten Freistoß in der sechsten Minute die 1:0 Führung und wiederum Schüll war es, der in der 38. Minute zum 2:0 traf.

So ging es auch verdient nach 45 Minuten mit dem Zwischenstand in die Kabinen. In Durchgang zwei fehlten den Neulermen die Spielanteile, wodurch sie letztlich die Gegentreffer zum Ausgleich hinnehmen mussten. Am Ende der Partie schmissen beide Teams alles in die Waagschale, so gelang den Gästen quasi mit dem letzten Angriff der Siegtreffer. Ein bitterer Sonntag für die Fußballer des TV aus Neuler.