Eine grandiose Spielsaison 2018/19 der Sportfreunde Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga neigt sich dem Ende zu. Wer hätte gedacht, dass am letzten Spieltag noch vier Teams Meister der Liga werden können? 25 Spieltage waren die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle unbesiegt und das Team sah wie der sichere Aufsteiger in die Fußball-Oberliga aus. Mehrere Umstände führten dazu, dass die Sportfreunde aus den vergangenen vier Partien lediglich einen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnten.

Doch die Verfolger machten es nicht besser und so haben es die Dorfmerkinger an diesem Samstag, (15.30 Uhr, im Allgäustadion) beim FC Wangen in eigener Hand, die Meisterschaft und den Aufstieg in die Fußball-Oberliga perfekt zu machen.

Starker Gastgeber

Die Gastgeber aus Wangen haben beim letzten Auswärtsspiel in Hollenbach stark aufgespielt (0:0). Bereits die gesamte Rückrunde war der FC Wangen sehr beständig und hat sich mit einem wahren Kraftakt aus der Abstiegszone befreit.

Der FC Wangen hat von bisher 37 Punkten, 26 Punkte zu Hause erkämpft und davon 23 in der Rückrunde. Die Sportfreunde sind sich darüber bewusst, was sie beim FC Wangen erwartet. Zu diesem Saisonhöhepunkt wird man im Dorfmerkinger Lager alles versuchen, um mit einem Auswärtssieg die Spielsaison zu krönen. Personell muss Trainer Dietterle sein Team ändern.

Zech fällt aus

Für Keeper Christian Zech, der sich beim Heimspiel gegen Ehingen Süd eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, wird Youngster Christopher Junker im Tor stehen und für den verletzten Michael Schiele wird aller Voraussicht nach Marco Roschmann in die Viererkette agieren. In beide Akteure setzt Trainer Dietterle das volle Vertrauen. Mit Zech, Michael Schiele, Simon Vesel und Tim Brenner fallen vier Leistungsträger verletzt aus. Doch der verbliebene Kader wird in der Lage sein, erfolgreich in Wangen zu agieren. Spannung rund um das faszinierende Finale ist angesagt und nun hofft man, dass die Sportfreunde, nach teilweise bitteren Niederlagen auf die Erfolgsspur in Wangen zurückkehren.

Mit drei Fanbussen reisen die Sportfreunde Dorfmerkingen nach Wangen. Entgegen ersten Meldungen ist die Abfahrt wegen des zu erwartenden Pfingstverkehrs bereits um 12 Uhr am Sportheim Talblick. Es besteht noch Mitfahrgelegenheit. Anmeldung sind jedoch unter Josef.schill@sf-dorfmerkingen.de oder 0173/8846170 nötig.