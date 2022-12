Dorfmerkingen geht mit Selbstvertrauen in das letzte Spiel des Jahres

An diesem Samstag sind die Sportfreunde Dorfmerkingen zu Gast beim SKV Rutesheim. Das letzte Spiel vor der Winterpause beginnt um 14 Uhr.

Nach zwei Siegen in Folge reisen die Sportfreunde selbstbewusst zum Tabellenletzten nach Rutesheim. Bewegende Monate, mit vielen Aufs und Abs, liegen hinter dem Verein und der Mannschaft. Im letzten Spiel des Jahres bietet sich nun der Elf um Kapitän Marc Gallego die Chance, mit einem positiven Resultat das Jahr 2022 abzuschließen, um dann mit viel Energie und Motivation und einer guten Vorbereitung in das Jahr 2023 zu starten.

Allerdings steht das Spiel in Rutesheim personell unter keinem guten Stern. Nachdem man zuletzt dreimal in Folge mit der gleichen Besetzung beginnen konnte, gibt es im Vorfeld der Begegnung diesbezüglich keine guten Nachrichten. Yamoussa Camara muss verletzt ersetzt werden, außerdem hat er im Spiel gegen Biberach die Gelb-Rote Karte erhalten, Daniel Nietzer und Sangar Aziz drohen wegen Krankheit auszufallen und Gallego hat Rückenprobleme. Lucas Schwarzer mit Bänderriss und Giuliano Santoro mit Sehnenreizung fallen ohnehin aus. Die Personalnot ist groß, allerdings haben die Sportfreunde in der Vorrunde öfters bewiesen, dass sie mit dieser Situation umgehen können. Koray Garbi, Philipp Kurz, Gui Guimares und Jérémy Manoka stehen bereit. Dabei ist die Aufgabe in Rutesheim nur auf den ersten Blick leicht. Wenn man genauer hinschaut, fällt schnell auf, dass der Tabellenletzte seine Probleme vor allem auswärts hat, 40 ihrer 58 Gegentore haben sie in der Fremde kassiert. Nach dem Trainerwechsel zu Christopher Baake konnten sie in den beiden Heimspielen – 2:0 gegen den TSV Berg und 1:2 gegen den 1. FC Normannia Gmünd – durchaus überzeugen.

Die Abstiegsregion verlassen haben die Sportfreunde, und dort wollen sie auf keinen Fall mehr landen. Die sehr magere Auswärtsbilanz von lediglich drei Punkten verbietet jegliche Überschätzung und man muss sich zu einhundert Prozent in die Aufgabe reinknien, damit man die weite Heimreise nicht erneut mit leeren Händen antreten muss.