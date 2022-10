Dorfmerkingen feiert einen Kantersieg gegen Nagold

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben das Heimspiel gegen den VfL Nagold klar mit 5:0 gewonnen.

Dorfmerkingen konnte, bis auf Michael Schindele, in Bestbesetzung antreten - und so merkte man jedem Akteur den Siegeswillen an. Bereits nach drei Minuten scheiterte Maximilian Eiselt mit einem Schuss aus halblinker Position haarscharf am Nagolder Gehäuse. Nach sieben Spielminuten folgte bereits der Führungstreffer. Nach einer Musterkombination über Eiselt, Marc Gallego und Sangar Aziz, kam das Leder zu Daniel Nietzer und es hieß 1:0. Ja nicht nachlassen und den Angriffsschwung mitnehmen, forderte Trainer Helmut Dietterle an der Außenlinie - und dies schienen seine Mannen gehört zu haben. Der vorbildlich agierende Mannschaftskapitän Gallego bediente Aziz, dieser umkurvte sein Gegenüber und hämmerte das Leder unhaltbar zur frühen 2:0- Führung in der elften Spielminute unter den Nagolder Querbalken. Vor allem über die linke Seite wirbelten Eiselt, Gallego und Nietzer die Gäste regelrecht durcheinander. Von den Gästen war bis zur 25. Spielminute nur wenig zu sehen. Es folgte die einzig nennenswerte Torchance. Nach einem Querpass und dem Missverständnis zwischen Yamoussa Camara und Keeper Christopher Junker, war es Nagolds Özhan, der das Leder knapp verfehlte. Anders dagegen die Sportfreunde, die aus einer sicheren Abwehr um Eiselt, Yannik Schmidt, Camara und Lucas Schwarzer agierten, das Mittelfeld schnell überbrückten und sich so Torchancen herausspielten. Es folgte die Vorentscheidung nach 43 Spielminuten, als Nietzer einen Querpass von Sime Pesic über die Linie drückte.

Trainer Dietterle brachte nach der Pause mit Giuliano Santoro und Jeremie Manoka zwei frische Akteure, die sich nahtlos in den Angriffswirbel einreihten. Es folgte in der 47. Minute ein Schockmoment, als Nagolds Keeper Sanyang den aufgerückten Schmidt im Strafraum regelrecht umrammte. Beide mussten behandelt werden und Sanyang konnte die Partie nicht mehr fortsetzen. Alle rechneten mit einem Strafstoß für die Sportfreunde, doch der Unparteiische entschied auf Freistoß für den Gast. Davon unbeeindruckt spielten die Sportfreunde weiter, erzielten durch Nietzer (62. Minute) und Schmidt (73.), jeweils per Kopfball die Treffer vier und fünf. Die Erleichterung rund um die Röser Arena war nach dem Schlusspfiff bei allen Beteiligten zu sehen.