Doppelter Eckl lässt den TSV jubeln

Dank des Zweifach-Torschützen Johannes Eckl hat sich Fußball-Verbandsligist TSV Essingen mit 2:1 gegen den VfL Pfullingen durchsetzen und damit einen Pausenrückstand drehen können. Es ist der vierte Sieg im fünften Spiel für die Mannschaft von Beniamino Molinari.

Die vergangenen Wochen waren hart für den TSV. Umso mehr hatte man sich auf die Woche vor der Partie gegen den VfL gefreut, da kein Spiel auf dem Programm stand, Molinari tatsächlich mal wieder normale Trainingseinheiten durchziehen konnte. Froh stimmte den Trainer auch, dass er mit Julian Biebl und Stergios Dodontsakis gleich zwei Langzeitverletzte wieder einsetzen konnte – beide standen sogar in der Startelf. Dazu nahm mit Felix Nierichlo ein weiterer jüngst Verletzter zumindest wieder auf der Bank Platz.

Nach knapp vier Minuten Spielzeit war es aber zunächst Janik Wiedmann, der vor allem in der ersten Halbzeit zu den auffälligsten Akteuren zählte, der einen Schuss knapp über das Gehäuse setzte. Doch nur drei Minuten später war der Matchplan des TSV über den Haufen geworfen. Nach einer Hereingabe in den Strafraum konnte Frieder Geiger nahezu ungehindert zum 1:0 für die Gäste einnetzen. Es dauerte etwas, doch Essingen kam wieder ins Spiel zurück. Nach einer Ecke probierte es Patrick Auracher aus der Drehung, ein Pfullinger Abwehrspieler aber verhinderte den Einschlag auf der Linie (18.). Fünf Minuten später rollte der nächste Angriff über Wiedmann, der sich über links durchsetzte und Yusuf Coban in der Mitte bediente. Dieser legte noch einmal quer auf Biebl, der das Tor mit seinem Abschluss jedoch knapp verpasste (23.). Nach einer Coban-Vorlage kam noch einmal Niklas Weissenberger zum Torabschluss, stellte damit Pfullingens Schlussmann jedoch vor keine Probleme (37.). Drei Minuten später köpfte Auracher nach einem weiteren Eckstoß knapp vorbei – es sollte dem TSV kein Treffer gelingen.

Molinari reagierte bereits in der Pause auf den Rückstand, brachte Johannes Eckl und Nierichlo, Niklas Groiß und Dodontsakis blieben in der Kabine. Und vor allem mit Eckl sollte Molinari ein glückliches Händchen beweisen. Weissenberger bediente den Stürmer, der noch einen Gegenspieler ausspielte, um dann zum schnellen Ausgleich zu treffen (49.). Was für ein Einstand für den Joker. Für den richtigen Turnaround aber sorgte dieser Treffer nicht, die Partie spielte sich in der Folge überwiegend im Mittelfeld ab, Pfullingen hielt dagegen. Dann aber wurde es brenzlig – und zwar nach ähnlichem Muster wie schon beim 1:1. Weissenberger schickte Eckl auf die Reise, der den VfL-Schlussmann Tim Becker umkurven wollte, an diesem jedoch hängenblieb (68.). Eckl aber sollte noch eine Chance bekommen – und diese nutzte er schließlich auch. Nach einer Flanke in den Strafraum war er hellwach und markierte mit seinem zweiten Treffer das 2:1 für den TSV (78.), der diesen Erfolg Marke Arbeitssieg über die Zeit bringen sollte.