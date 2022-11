Doppelter Ausfall im letzten Saisonrennen

Nach dem besten Saisonergebnis mit dem fünften Platz auf dem Sachsenring wollten Florian Spengler und Markus Winkelhock mit ihrem Car-Collection Motorsport-Team beim ADAC GT Masters-Finale in Hockenheim unbedingt an ihre gute Leistung anknüpfen und den zahlreichen Gästen und Unterstützern einen erfolgreichen Abschluss bieten. „In den Tests am Donnerstag konnten wir verschiedene Setups für das Zeittraining und für das Rennen herausfinden“, erklärte Spengler: „In den Freitagstrainings hat es den ganzen Tag geregnet. Bei solchen Verhältnissen habe ich mich auf der Strecke richtig wohl gefühlt. Leider war es am Samstag im Zeittraining trocken. Trotzdem habe ich mit 0,6 Sekunden Rückstand auf die Pole und nur 0,1 Sekunden auf Platz acht eines meiner besten Qualifyings der Saison gefahren. Es war einmal mehr alles unglaublich eng, denn dies bedeutete nur Rang 13, unter diesen Umständen durchaus zufriedenstellend. Im Rennen hatte ich leider einen Kontakt mit einem Konkurrenten, was dann wegen beschädigter Felge und Plattfuß zum Aus führte“, schilderte der Ellwanger Motorsportler Florian Spengler. Am Sonntag konnte Markus Winkelhock mit nur 0,4 Sekunden Abstand auf die erste Position einen guten elften Startplatz herausfahren. Für ihn kam das frühe Aus bereits in der ersten Runde, als gleich zwei Mitbewerber mit ihm kollidierten. „Ein Abschluss, den wir uns so wirklich nicht vorgestellt hatten, der aber irgendwie zu dieser Saison passte,“ so der Kommentar von Spengler. Dennoch gab es erfreuliche Momente für das Team und seine Gäste: Eine Gruppe Kinder aus dem Ellwanger Kinderheim Graf war live vor Ort dabei.

Die Betreuer Manuel Klingmann und Patrick Schmid-Willier wollten ihren Zöglingen eine Freude machen und hatten bei Florian Spengler angefragt, ob sie einmal bei einem Rennen vorbeischauen könnten. „Dieser Bitte haben wir natürlich gerne entsprochen. Es war schön zu sehen, wie alle Kinder eine riesige Freude hatten, unser Team und die Rennwagen aus nächster Nähe erleben zu können und wir ihnen an diesem Wochenende ganz besondere Einblicke ermöglichen konnten. Das war auch für uns dann klar das Highlight zum Abschluss,“ so der Ellwanger Florian Spengler.