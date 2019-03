Doppelspieltag – Doppelniederlage

Gleich zweimal innerhalb von 19 Stunden waren die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen am vergangenen Wochenende gefordert. Nach einer schlechten Leistung gab es am Freitagabend im Kellerduell bei der HSG Oberkochen/Königsbronn eine ernüchternde 12:18-Niederlage und trotz einer erheblichen Leistungssteigerung am Samstag beim Spitzenteam in Giengen ebenfalls eine 16:22-Niederlage.

Es war ein wahrlich schlechtes Bezirksligaspiel, das die beiden Damenmannschaften am Freitag in der Herwartsteinhalle ablieferten, dass die Gastgeber dennoch verdient gewannen. Die HG ging nach knapp acht Minuten sogar mit 3:2 in Führung hatte dann aber zwanzig(!) Minuten offensive Sendepause. Mit 7:5 wechselte man die Seiten. Ein wenig torreicher wurde es dann im zweiten Durchgang, in dem die HG bis zum 12:9 noch in Schlagdistanz war, dann aber die HSG mit drei Treffern in Folge ziehen lassen musste. Durch den 18:12-Erfolg haben die Gastgeberinnen auch den direkten Vergleich (Hinspiel 20:17) gewonnen, was für die Endabrechnung noch Bedeutung haben kann.

Keine neunzehn Stunden später mussten die Frauen wieder ran, diesmal in Giengen. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start in die Partie führten schnell mit 3:0. Bei 12:8 wurden die Seiten gewechselt. Bei drei, vier Toren pendelte sich der Rückstand auch ein, zwölf Minuten vor Spielende stand es 18:15. In der Schlussphase machte sich bei der HG der Kräfteverschleiß bemerkbar, die Gastgeberinnen nutzten dies für sich und zogen auf 22:15 weg. Den Schlusspunkt setzte Katja Ahrend.