Doppelsieg für Baidori

Am vergangenen Samstag ist in Würzburg die International Deutsche Meisterschaft im Kickboxen und Karate der Verband (ISKA) ausgetragen worden. Zu diesem Turnier reisten Kämpfer aus ganz Deutschland und Ukraine an. Der Aalener Redouane Baidori stellte sich an diesem Tag ebenfalls dem Wettkampf um den Meistertitel.

In der Kategorie Hardstyle sah sich somit einer harten Konkurrenz gegenüber, die es in Ausführung der Techniken und Gesamtbild der Kata zu übertreffen galt. Er führte der Jury eine technisch, hochklassige Form vor und wurde Redouane Baidori International Deutscher-Meister dieser Kategorie.

Ebenfalls startete Baidori bei dem Karate Stil, hier überzeugte er die Juryvorsitzenden durch eine gute Kombination der Technik, Kraft und Geschwindigkeit, nach mehreren Durchgängen konnte er sich gegenüber allen anderen Gegner durchsetzen und so wurde der Aalener International Deutscher-Meister dieser Klasse.