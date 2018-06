Doppelschlag sichert Eigenzell die A-Liga

Sie haben es tatsächlich geschafft. „Überragend“, sagt da auch der zweite Abteilungsleiter Michael Seckler. Seine DJK aus Eigenzell folgt der TSG Abtsgmünd (Meister in der B III) in die A-Liga und schickt den Namensvetter aus Nordhausen-Zipplingen nach nur einem Jahr wieder zurück in die B-Liga. Entscheidend beim Relegationsspiel auf dem Sportplatz in Kerkingen am Dienstagabend war dabei auch ein Doppelschlag binnen fünf Minuten in der ersten Hälfte. Am Ende steht ein 3:0 (2:0)-Erfolg für Eigenzell.

Nach der langen Zitterpartie über 120 Minuten gegen die SGM Riesbürg in Relegationsspiel eins, hat Eigenzell im letzten und entscheidenden Spiel um die Kreisliga A II in der regulären Spielzeit die Entscheidung gegen den nun ehemaligen A-Ligisten herbeigeführt. Dieses Mal hieß der Matchwinner allerdings nicht Simon Lechner (schoss zwei Tore beim 3:1-Sieg n.V. gegen Riesbürg, d. Red.) , sondern es trugen sich drei unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein.

Adler sorgt für die Führung

In den ersten 15 Minuten war es allerdings Nordhausen-Zipplingen, das mehr vom Spiel hatte und Eigenzell musste sich erst ins Spiel kämpfen. In der 30. Minute war dann Leon Adler per Kopf nach einem Freistoß zur Stelle und erzielte mit der ersten Chance die Führung für Eigenzell. Doch dabei blieb es nicht. Wie schon im ersten Relegationsspiel legte Eigenzell auch dieses Mal gleich einen weiteren Treffer obendrauf. Dieses Mal nicht nach zwei Minuten. Nein, es dauerte diese Mal ganze fünf Minuten ehe die Anhänger, der DJK-SV aus Eigenzell ein zweites Mal jubeln durften. In Minute 35 war es nämlich Fabian Gaugler, der den Ball nach einem Querpass zum 2:0 über die Linie drückte. Mit diesem Resultat war die Gegenwehr des Gegners gebrochen. Der SV-DJK Nordhausen-Zipplingen stand nun wahrlich mit dem Rücken zur Wand und musste im zweiten Durchgang alles auf Angriff setzen um den mehr als drohenden Sturz in die B-Liga noch abzuwenden. Doch trotz viel Kampf blieben die Torgelegenheiten für Nordhausen-Zipplingen aus.

In der 78. Minute sorgte dann der Eigenzeller Patrick Beck mit seinem Treffer nach einer schönen Kombination mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung und kollektiven Jubel bei den zahlreichen Anhängern der Eigenzeller. In der Folge hätte Eigenzell sogar noch höher gewinnen können. Doch es blieb beim 3:0. „Wir haben uns vor dem Spiel auf Augenhöhe gesehen. Nun sind wir am Ziel“, so Seckler weiter.