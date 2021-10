Doppelpack von Dilger entscheidet Topspiel

In der Fußball-Verbandsliga ist der Heimnimbus des TSV Essingen erst einmal gebrochen. Die Mannschaft von Stephan Baierl hat nicht nur die ersten Tore überhaupt hinnehmen müssen, sie unterlag im Topduell gegen den SSV Ehingen zugleich mit 0:3 (0:0).

„Wir haben ein hochklassiges Verbandsligaspiel gesehen. Beide Mannschaften haben gezeigt, warum sie da oben stehen“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler. Da, wo man jetzt tabellarisch sei, da sei man richtig und den Anspruch, unter den ersten Vieren mitzuspielen, habe man auch, ergänzte Bochtler. TSV-Trainer Stephan Baierl war nach dem Spiel gefasst: „ Es war ein Spiel, indem das erste Tor entscheidet, dazu gab es einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, die auch eine gewisse Verunsicherung auf den Platz gebracht haben.“ Schon in den ersten Minuten hat man gemerkt, dass die Ehinger ins Schönbrunnenstadion gekommen waren, um etwas Zählbares mitzunehmen. So gab es gleich zu Beginn einige Ecken für den SSV, die die TSV-Abwehr jedoch klären konnte. Nach einer schönen Kombination aber tauchten auch die Essinger gefährlich vorne auf, der Schuss von Niklas Weissenberger aber wurde soeben noch geblockt (5. Minute). Die gefährlichste Situation der Ehinger aber resultierte durch einen verunglückten Rückpass vom wiedergenesenen Patrick Auracher. Der Ball flog halbhoch an Michalik vorbei, schließlich aber auch am Tor (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff dann fast die Führung des TSV: Patrick Funk brachte den Ball im zweiten Versuch in die Mitte und Weissenberger köpfte aus etwa zwölf Metern wuchtig aufs Gehäuse, der Ball aber klatschte vor den Querbalken (44.). Noch einmal Eckl schoss aus der Distanz knapp über den Gästekasten (44.). Mit diesen Eindrücken wurden die rund 250 Zuschauer in die Pause entlassen. Es folgte ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit, es entstand viel Abnutzungskampf in der Mitte des Spielfeldes.

Mit der Einwechslung von Awet Kidane, der für Janis Peter in die Partie kam, sollte Bochtler schließlich das richtige Näschen haben, wenngleich das mit dem ersten Treffer der Gäste noch nichts zu tun haben sollte. Im Mittelfeld konnte sich nach einem Zweikampf Simon Dilger nahezu unbehelligt über die linke Seite auf den Weg machen. Er zog wuchtig aufs linke Eck aus rund 20 Metern ab. Zwar war Michalik noch mit der Hand dran, konnte den Einschlag zum 0:1 jedoch nicht verhindern (75.). Dieses Tor war der erste Gegentreffer im Schönbrunnenstadion in dieser Runde nach 525 Minuten ohne jeglichen Gegentreffer. Der Jubel des SSV war groß, das Tor verlieh den Gästen aber auch zusätzlichen Schwung. Auf der rechten Seite setzte sich Kidane stark durch und bediente in der Mitte Dilger, der wenig Mühe hatte, auf 2:0 zu stellen (78.) – vom Verlauf dieses intensiven Spiels war dies bereits die Entscheidung, das schienen auch die beiden Mannschaften auf dem Rasen zu wissen. Doch Kidane hatte noch nicht genug und vergoldete seinen starken Jokereinsatz mit einem Schlenzer von halbrechts in die linke Ecke des Tores zum insgesamt durchaus verdienten, wenngleich zu hoch ausgefallenen 3:0-Erfolg der Ehinger (82.).