Doppelkampftag weist KSV die Richtung

Am vorletzten Play-off-Wochenende kommt es in der Ringer-Bundesliga gleich zu zwei Kampftagen. Für den KSV Aalen 05 geht es am Samstag beim ASV Mainz 88 bereits um die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes. Einen Tag später treffen die Aalener im Nachholkampf und Rückkampf auf den ASV Nendingen in der Tuttlinger Mühlauhalle.

Nach dem 20:11-Sieg der Aalener Ringer beim 1. Luckenwalder SC ist in der Endrundengruppe B der Kampf um die zwei Halbfinalplätze wieder angeheizt worden. Nendingen liegt mit zwei gewonnenen Kämpfen zwar gut in Führung, sollte sich allerdings bei den drei noch ausstehenden Rückkämpfen auch keinen Ausrutscher erlauben.

Kämpfe sind schwer einschätzbar

Aalen, Luckenwalde und Mainz haben jeweils gegeneinander einen Sieg und eine Niederlage eingefahren und stehen vor den Rückkämpfen in direkter Konkurrenz zueinander, da jedem Team noch der Einzug ins Halbfinale gelingen kann. Zumal der Nachholkampf zwischen Ilyas Özdemir (KSV Aalen 05) und Frank Stäbler (ASV Nendingen) am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen wird und diese Mannschaftspunkte beim derzeitigen 10:10-Zwischenergebnis noch in der Play-off-Tabelle fehlen.

Sollte es am Ende auf einen direkten Vergleich ankommen, dann hätte der ASV Mainz 88 in dieser Paarung derzeit gegenüber Aalen die Nase vorn. Den Hinkampf gewannen die Schützlinge von Trainer David Bichinashvili mit 15:9 auf Aalener Matte. Die KSV-Gladiatoren müssen sich daher am Samstagabend um 19.30 Uhr beim Auswärtsmatch in Mainz gewaltig strecken, um den bisherigen Rückstand von sechs Punkten aufzuholen. In Luckenwalde ist den Aalener Ringern ein absolut positiver Kampfverlauf geglückt, doch die einzelnen Paarungen sind im Quervergleich nur schwer einzuschätzen.

Schließlich kommt in den beiden oberen und unteren Randgewichtsklassen auch wieder der Stilartenwechsel hinzu. Außerdem verlangt der eng gesteckte Endrundenkalender von den Sportlern einiges ab, so wird sich KSV-Trainer Patric Nuding auch die Frage stellen, ob alle Athleten den Strapazen eines Doppelkampftages in Mainz und Nendingen gewachsen sind, oder ob ein Austausch an einzelnen Positionen von Samstag auf Sonntag stattfindet. Ein schwieriges Unterfangen, denn ein Umstellen an der falschen Position birgt die Gefahr, dass es gegen Mainz oder Nendingen möglicherweise nicht zum entscheidenden Sieg reicht.

Recht ausgeglichene Bilanz

Für Ilyas Özdemir könnten es mit dem Nachholkampf sogar im Höchstfall drei Duelle innerhalb von zwei Tagen werden. Während der regulären Rückrunde trafen allerdings Arsen Julfalakyan und Freistiler Alexander Semisorow im klassischen Weltergewicht aufeinander, eine ähnlich mögliche Ausweichpaarung könnte auch in Tuttlingen das zweimalige Duell an einem Nachmittag zwischen Özdemir und Stäbler ersetzen.

Für die Zuschauer dürfte auch das vierte württembergische Aufeinandertreffen des ASV Nendingen und des KSV Aalen am Sonntag um 17 Uhr eine spannende Partie versprechen. Denn mit jeweils einem Mannschaftssieg und dem noch offenen Remis des Play-off-Vorkampfes ist die diesjährige Bilanz der beiden Vereine im direkten Vergleich überraschend ausgeglichen.