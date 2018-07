Doppelabschluss mit französischer Elitehochschule

Die Hochschule Aalen bietet für Studierende der Internationalen Betriebswirtschaft ab kommendem Wintersemester einen Doppelabschluss in Frankreich mit der École Supérieure de Commerce (ESC) in Clermont-Ferrand an. Sie gilt als Elitehochschule. „Die private Hochschule in Frankreich wird regelmäßig in die Spitzengruppe der Business Schools in Frankreich gerankt“, sagt Studiendekan Professor Jürgen Strauß. Ab Wintersemester 2018/2019 ist nun ein Doppelabschluss für Bachelor- und für Masterstudierende der Hochschule Aalen möglich: Sie erwerben zwei Abschlüsse, einen deutschen Bachelor- oder Masterabschluss der Hochschule Aalen und einen französischen der ESC. Der Abschluss kann im Rahmen des Bachelorstudiums Internationale Betriebswirtschaft und in den Masterprogrammen International Marketing & Sales und Auditing, Finance and Governance erworben werden.

Bewerbungen sind noch bis Sonntag, 15. Juli, möglich. Einklappen Ausklappen