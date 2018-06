„Doping ist nie eine Option“

Mit der Tour de France im Volksmund auch Grande Boucle (Große Schleife) genannt, läuft noch bis Sonntag das größte Radsportrennen der Welt. 17 von 21 Etappen bis Paris liegen bereits hinter den Fahrern.

„Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die großen Radsportler auf den 3519 Kilometern bis Paris schlagen. Schließlich haben die auch einmal so angefangen wie wir“, sagt Ellwangens U-18-Radfahrer Daniel Walter. „Ich verbringe jede freie Minute damit, die Tour de France entweder im Fernsehen oder eben auf dem Handy zu verfolgen.“ Viel Zeit bleibt aber meistens nicht neben der Schule und seinem eigenen Training. Neun bis 14 Stunden stehen pro Woche auf seinem Plan. Aufs Jahr verteilt fährt er mehr als 10 000 Kilometer auf seinem Rad. „Ich bin ehrgeizig, dass ist meine Stärke - aber manchmal auch meine Schwäche.“ Bei der aktuellen 103. Tour führt im Gesamtklassement der Brite Christopher Froome, eine Tatsache, die Daniel Walter nicht so richtig gefällt.

„Ich persönlich bin kein großer Fan von Froome. Mir wäre es lieber, wenn mal ein anderer die Tour gewinnen würde.“ Große Chancen auf einen weiteren deutschen Tour-Gesamtsieg nach Jan Ullrich (1997) sieht Walter indes auch in den kommenden Jahren eher nicht. „Für das Gesamtklassement haben wir in Deutschland generell nicht so viele gute Fahrer, am ehesten noch Emanuel Buchmann (aktuell 21.). Wir sind mit Marcel Kittel und André Greipel eher auf die Sprintstrecken spezialisiert.“

Radsport wächst wieder

Dennoch sieht Walter den Radsport in Deutschland, nach den großen Dopingskandalen, wieder auf einem aufsteigenden Ast. „Der Schaden war natürlich groß allerdings, denke ich, dass auch im Fußball viele Sportler dopen. Hier wird es einfach unter den Teppich gekehrt. Im Radsport ist das mittlerweile anders. Da wird auch viel öfter und genauer getestet“, sagt Daniel Walter. Bei ihm in den U-Mannschaften ist das Thema Doping eigentlich keines. Aber eine klare Meinung hat er dennoch: „Wenn man dopen muss, um mithalten zu können sollte man aufhören. Doping ist nie eine Option.“

Bei Walter stand und steht immer der Spaß im Vordergrund. Druck macht er sich selbst keinen. „Natürlich wäre es cool mal bei einem großen Rennen mitzumachen“, sagt er und denkt dabei etwa an Rund um Köln . Generell sieht er seine Stärken weniger auf Flachetappen. Der Jagstzeller, der für TSV Ellwangen startet, ist eher in den Bergen zu Hause. „Ich fahre lieber Strecken, auf denen man sich quälen muss.“ Zwangsläufig spielt daher auch die Abfahrttechnik eine wichtige Rolle. „Radfahrer sind ein Stück weit verrückt. Anders kann man das sicher nicht sehen, wenn man sich mit an die hundert Stundenkilometer einen Berg hinabstürzt“, so Walter. Er selbst hat Abfahrten schon mit bis zu 90 Stundenkilometern absolviert. Einer, der das nicht nur bei der Tour am besten beherrscht, ist Vincenzo Nibali, im Übrigen Walters Idol. Konzentrieren und nicht daran denken, was passieren könne, das sei laut Walter das Wichtigste.

Von Stürzen wurde er schon des Öfteren heimgesucht, jüngst bei der deutschen Meisterschaft. „Eigentlich kann ich von Glück reden, dass ich bislang, abgesehen von Schürfwunden, nur einen Schlüsselbeinbruch hatte.“ Daniel Walter fährt im Württembergkader. Im November wird er 16 Jahre alt. Spätestens dann will er in das U-19-Radsportteam wechseln, um dann bei Bundesliga-Rennen starten zu können.