Ende der 60er-Jahre war er einer der bekanntesten Solo-Popartisten der Welt und galt als britische Antwort auf Bob Dylan: Donovan. Seine Songs wie „Atlantis“, „Sunshine Superman“ oder „Mellow Yellow“ eroberten die Charts. Am Freitag, 9. März, kommt er um 20 Uhr in den Stadtgarten nach Schwäbisch Gmünd.

Donovan wurde in Glasgow geboren und entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Seinen ersten Hit hatte er 1965 mit der Folk-Ballade „Catch the wind“, die sich auf Platz 3 der britischen Single-Charts platzierte. Einer von Donovans bekanntesten Songs ist die Folk-Ballade „Atlantis“ von 1969, die 2001 für den Walt-Disney-Film „Atlantis – The Lost Empire“ von den No Angels neu aufgenommen wurde und den fünften Platz in den deutschen Charts erreichte. 2012 wurde Donovan in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Karten gibt es beim i-Punkt in Schwäbisch Gmünd, unter www.provinztour.de und unter 07171 / 6034250.