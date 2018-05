Doch ein besonderes Spiel

Eigentlich bietet dieses Spiel einen würdigen Rahmen. Peter Vollmann lässt das alles relativ kalt, diesen Eindruck vermittelte der Trainer des VfR Aalen am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Klar, der Rekordtrainer der 3. Fußball-Liga hat jede Menge erlebt, da wird ihn eine mögliche Rekordkulisse in der Ostalb-Arena (zumindest seit dem Zweitliga-Abstieg 2015) nicht außer Fasson bringen. Auch nicht der Heim-Abschied vom VfR. Das Spiel gegen den Karlsruher SC, für den es am Samstag um 13.30 Uhr noch um sehr viel geht, wird der Verabschiedung von Vollmann folgen.

Doch er will die Sache „ohne großen Zinnober“ hinter sich bringen, „schnell abarbeiten“. Für ihn sei das Heimfinale „emotional kein besonderes Spiel“. Er sieht, dass Torwarttrainer Timo Reus „im Vordergrund“ stehen soll. Nun gut: Reus war zehn Jahre im Verein, Vollmann nur drei - gegen mehr hätte er nichts einzuwenden gehabt, doch das ist eine andere, bereits bekannte Geschichte. Mittlerweile wird Vollmann bei anderen Vereinen gehandelt, unter anderem wie zu erwarten dem Liga-Konkurrenten Sportfreunde Lotte (wäre in Heimatnähe des Sauerländers), wo eine Stelle frei wurde.

Seine Geschichte in Aalen bietet zumindest sportlich nochmal einen Höhepunkt. Auf den VfR wartet ein „besonders guter Gegner“. Und dass der Drittliga-Zuschauerrekord von 7512 (am 11. März 2016 gegen Dynamo Dresden) geknackt werden kann, passt zu diesem Spiel. Dass die meisten aus Karlsruhe anreisen werden, ist der sportlichen Situation geschuldet. Der Tabellendritte will den Relegationsplatz dingfest machen, sieht den Rangzehnten auf dem Weg dahin aber durchaus als ernstzunehmenden Gegner an. „Die Mannschaft ist ein bisschen unberechenbar. Sie sind spielstark und schalten schnell um. Wir müssen unser Ding durchziehen“, erklärte KSC-Trainer Alois Schwartz vor der Reise nach Aalen. Von diesem Alois Schwartz hält Peter Vollmann eine ganze Menge. Für ihn sei Schwartz der „Trainer der Saison“. Er hat den KSC schließlich nach seiner Amtsübernahme Ende August 2017 nach oben geführt. Das sei „aller Ehren Wert“ - vor allem mit 26 ungeschlagenen Spielen.

Der unheimliche KSC

Vollmann stellt die „unheimliche Struktur“ heraus, zudem sei der KSC „defensiv stabil“. Die Badener stellen die beste Abwehr der 3. Liga. Er weiß aber auch, dass die Karlsruher ihren Konkurrenten Wehen Wiesbaden im Rücken haben - das Fernduell um Platz drei. „Die müssen hier gewinnen“, merkt Vollmann zur Situation des KSC an. Seine Mannschaft muss nicht, kann aber. Die 50-Punkte-Marke, ein letztes Ziel, wurde in Unterhaching geknackt, es war der zweite Sieg in Folge. „Die zwei Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft alles geben kann.“ Was wäre nur geworden, wenn das in dieser Saison immer der Fall gewesen wäre ... Dann würde die Saisonabschlussfeier am Samstag vor der Nordkurve wahrscheinlich ausgelassener stattfinden.

Nach dem Abschied von Vollmann, seinen Co-Trainern Jan Kilian und Reus, den Abgängen Sebastian Vasiliadis (Paderborn), Robert Müller (unbekannt) und Junya Suzuki (unbekannt) wird Kapitän Daniel Bernhardt das Team das letzte Mal in dieser Spielzeit aufs Feld führen. Das wird sich in der kommenden Saison anders zusammenstellen. Mediengerüchten zufolge könnte Marian Sarr ein Kandidat sein - und so Müllers Job in der Innenverteidigung übernehmen.

Der 23-Jährige mit einmaligen Champions League-Einsatz in seiner Vita (2013 für Borussia Dortmund) und zwei Bundesliga-Auftritten spielte zuletzt für den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord.

Der jetzige VfR muss für das KSC-Spiel wieder einmal umgebaut werden. Die gesperrten Rico Preißinger und Maximilian Welzmüller werden nicht auflaufen. Top-Stürmer Matthias Morys könnte nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder eine Option sein - wohl aber nicht über die gesamten 90 Minuten bei diesem doch besonderen Spiel.