do it together: Veranstaltung für Familien

Der keb Ostalbkreis bietet am Samstag, 9. Juni von 14.30 bis 16.30 Uhr eine Indoor-Outdoor-Veranstaltung unter dem Titel „do it together“ an. Durch verschiedene Übungen aus dem Bereich der interaktiven Spiele, der Erlebnispädagogik und der Vertrauensübungen sind Vater, Mutter und Kind in intensivem Kontakt miteinander. Das Angebot richtet sich an Väter, Mütter und Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren und findet im Gemeindehaus und Garten der katholischen Salvatorkirche, Bohlstraße 3 in Aalen unter Leitung von Martin Kronberger, Jugendreferent der katholischen Gesamtkirchengemeinde Aalen, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Familienpaar.

Informationen und Anmeldungen bis 07.06.2018 unter 07361 590 30 oder www.keb-ostalbkreis.de. Einklappen Ausklappen