Dmytro Nagler fischt Gold aus dem Becken

Beim Mugele-Cup in Schwäbisch Gmünd haben die Schwimmer der TSG Abtsgmünd insgesamt acht Medaillen, sowie zahlreiche Bestzeiten erzielen können. Fünf Teilnehmer der TSG gingen bei einem starken Teilnehmerfeld mit 20 Vereinen aus Bayern und Baden-Württemberg an den Start. Bei dem über zwei Tage stattfindenden Wettkampf gab es über 1200 Starts. Dmytro Nagler gewann Gold.

Erfolgreichster Schwimmer der TSG Abtsgmünd war Dmytro Nagler (Jahrgang 2007). Bei vier Starts konnte er einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause nehmen, sowie drei Bestzeiten erzielen. Über die 200 Meter (m) Rücken gewann er in einer Zeit von 2:57,00 Minuten Gold. Über 100 m Brust schwamm er auf den zweiten Platz. Die Bronzemedaille sicherte er sich über 50 m Schmetterling, sowie 50 m Rücken. Leah Eh (2006) ging dreimal an den Start und gewann über alle Strecken die Bronzemedaille. Die 50 m Rücken meisterte sie in neuer Bestzeit. Gerrit Müller (2006) schwamm bei allen Starts in neuen Bestzeiten auf Top-Ten-Platzierungen. Über 50 m Schmetterling sicherte er sich in 0:36,04 Minuten den sechsten Platz. Auch Paul Schramm (2008) verbesserte seine Zeit über alle geschwommenen Strecken. In neuer Bestzeit von 1:28,49 Minuten schwamm er auf den sechsten Platz. Christian Hoyer (1995) ging zweimal an den Start. In seiner Paradedisziplin 200 Meter Rücken erschwamm er in neuer Bestzeit von 2:30,11 Minuten die Silbermedaille.

Die Ergebnisse der Abtsgmünder Schwimmer im Einzelnen:

Gerrit Müller (2006): 50 m Schmetterling, 0:36,04 Minuten, sechster Platz; 100 m Freistil, 1:08,85 Minuten, siebter Platz. Dmytro Nagler (2007): 50 m Schmetterling, 0:34,86 Minuten, dritter Platz. 50 m Rücken, 0:35,89 Minuten, dritter Platz; 100 m Brust, 1:32,42 Minuten, zweiter Platz; 200 m Rücken, 2:57,00 Minuten, erster Platz. Leah Eh (2006): 50 m Rücken, 0:42,99 Minuten, dritter Platz; 100 m Brust, 1:43,75 Minuten, dritter Platz; 100 m Freistil, 1:25,33 Minuten, dritter Platz. Paul Schramm (2008): 50 m Schmetterling, 0:35,53 Minuten, siebter Platz; 100 m Brust, 1:28,49 Minuten, sechster Platz; 100 m Freistil, 1:09,22 Minuten, neunter Platz. Christian Hoyer (1995): 50 m Schmetterling, 0:30,91 Minuten, 14. Platz; 200 m Rücken, 2:30,11 Minuten, zweiter Platz.