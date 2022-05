DM-Viertelfinale als Sternstunde für U13 Radballer des RKV-Hofen

In St. Georgen im Schwarzwald ist das Viertelfinalturnier der Gruppe V zur Deutschen Meisterschaft im Radball der Altersklasse U 13 ausgetragen worden. Vincent Seeling und Joshua Funk, die für den RKV Hofen starten, konnten sich mit einer starken Leistung den Turniersieg sichern und setzten sich in diesem Turnier vor den Landesmeister Lauterbach, gegen den sie auf der Baden-Württembergischen Meisterschaft noch das Nachsehen hatten.

Und genau gegen Lauterbach startete das Baden-Württembergische Spitzenduell. Joshua Funk verteidigte gut und war immer eng am Gegner, so dass sich für Lauterbach kaum Torchancen ergaben. Dennoch schafften die beiden Schwarzwälder in der ersten Halbzeit die Führung zu erzielen. Der Rückstand war um so ärgerlicher, da ein Viermeter-Strafstoß von Hofen verschossen und die Chance für einen Ausgleich vergeben wurde. Dieser Malus wurde aber in der zweiten Halbzeit durch ein herausgespieltes Tor wieder wett gemacht. Letztlich war das 1:1 ein gerechtes Ergebnis. Im Spiel gegen den Bayrischen Vizemeister Augsburg konnte Hofen durch einen Abstauber in der ersten Halbzeit in Führung gehen und auf 2:0 erhöhen. Doch im Radball bedeuten zwei Tore Vorsprung nicht viel, Augsburg schaffte es, schnell aufzuschließen und den Ausgleich zu erzielen, den sich die Bayern auch durch heftige Versuche der Hofener nicht mehr nehmen ließen.

Im Spiel gegen Reichenbach, ging es eigentlich nur in eine Richtung – dem Reichenbacher Tor. Und so stellte sich ein für Hofen munteres Toreschießen ein, das mit einem klaren 8:0 für Hofen beendet wurde. Mit diesem Sieg deutete sich schon an, dass die Qualifikation fürs Halbfinale möglich sein sollte.

Allerdings bekam diese Hoffnung in den ersten Minuten gegen den Vierten der Hessenmeisterschaft, der Mannschaft aus Krofdorf, leichte Risse. Bereits nach fünf Sekunden fiel das erste Tor für die Hessen durch einen Roller unters Tretlager von Funk. Und es kam noch dicker, Krofdorf konnte auf 2:0 erhöhen bevor sich Hofen berappelte, den Anschlusstreffer machen konnte und 20 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit den Ausgleich erzwang. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Hofen deutlich stärker und konnte noch weitere drei Tore erzielen unter anderem durch einen hoch geschlagenen Eckball, was in dieser Altersklasse eher selten zu sehen ist. Mit dem Endstand von 5:3 für Hofen war die Qualifikation bereits in trockenen Tüchern, dennoch wollte man auch dem von Hofen aus nähesten bayrischen Verein, Bechhofen, die Stirn bieten. Das erste Tor für Hofen wurde wieder durch einen Eckstoß, diesmal direkt ausgeführt, erzielt. Im Anschluss haben die Bechhofener ausgeglichen, aber Hofen konnte ein weiteres Tor nachlegen. Nach der Halbzeit lief bei Bechhofen nichts mehr zusammen und Hofen konnte nochmals drei Tore zum 5:1 erzielen.

Nach Ende der Begegnungen erreichte Hofen mit elf Punkten und einem Torverhältnis von 21:6 vor Lauterbach mit ebenfalls elf Punkten, allerdings nur 19:5 Toren den ersten Platz und qualifiziert sich wie das Team aus Augsburg als dritter fürs Halbfinale der Deutschen Meisterschaften am 21. Mai 2022. Hier für muss das junge RKV-Hofen-Team ins hessische Klein-Gerau verreisen.