DJK-Diözesanverband ehrt Erika Himml

Beim diesjährigen Diözesantag hat der DJK-Diözesansportverband Rottenburg-Stuttgart den „Linus-Roth-Gedächtnispreis“ an Erika Himml, Vorstandsmitglied der Aalener Sportallianz, verliehen. Der Verband ehrte Himml damit für ihr vielfältiges und langjähriges Engagement für die DJK, die Kirche und den Sport.

„Ihr langjähriges Engagement in der DJK Aalen ist nicht der Hauptgrund für diese Auszeichnung“, sagte der Diözesanvorsitzende Tobias Englhardt in seiner Laudatio. Vielmehr sei das besonnene und vorausschauende Agieren bei der Fusion der DJK Aalen mit dem MTV Aalen und dem TSV Wasseralfingen zur Aalener Sportallianz hervorzuheben.

„Als die Möglichkeit zu einer Fusion bei der DJK Aalen diskutiert wurde, haben Sie und Ihr Vorstandteam nicht alles beim Alten gelassen, sondern vorausschauend und gründlich die Vor- und Nachteile einer solchen Fusion geprüft“, ergänzte Englhardt. Viele Sitzungen, Absprachen und Termine seien nötig gewesen, bis im Dezember vergangenen Jahres die Aalener Sportallianz gegründet werden konnte. Einstimmig hätten die Mitglieder der DJK Aalen für diese Fusion gestimmt, dies sei ebenfalls ein Verdienst der guten Vorbereitung und der Transparenz des Verfahrens. Hier hätten die Verantwortlichen um Erika Himml sehr gute Arbeit geleistet. Die Diözesanleitung des DJK-Sportverbands dankte ihr ausdrücklich für dieses Engagement und für die Treue zum Verband.

Auch wenn der Name DJK nicht mehr an vorderster Stelle im neuen Verein steht, so habe Erika Himml dafür gekämpft, dass die DJK als Abteilung im neuen Verein erhalten bleibt. Ihr und vielen Mitgliedern der DJK Aalen sei es wichtig, die christlichen Werte der DJK im neuen Verein wiederzufinden. Dies wurde auch dadurch deutlich, dass auch der Geschäftsführer der Aalener Sportallianz, Manfre Pawlita, und der stellvertretende Vorsitzende, Karl-Heinz Vandrey, neben einigen Mitgliedern der ehemaligen DJK Aalen, bei der Verleihung in Leinfelden anwesend waren.

Erika Himml bedankte sich bei der DJK-Diözesanleitung und der Bundesreferentin für Recht, Stefani groß, die sie in diesem Prozess unterstützt hätten. Sie selber sei überwältigt gewesen von der großen Zustimmung aus dem eigenen Verein. Dies habe manches erleichtert.