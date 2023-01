DJK-Damenturnier: Der SV Segringen ist das Maß der Dinge

Der SV Segringen hat ohne Niederlage das Damenturnier der DJK-Dreikönigsturnierserie gewonnen. Im Finale setzte sich der SV mit 4:2 gegen den 1. FC Normannia Gmünd durch.

In Gruppe eins dominierte der SV Segringen: drei Spiele drei Siege, bei einem Torverhältnis von 6:0. Dahinter folgten der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim (sechs Punkte), der 1. FC Stern Mögglingen (drei Punkte) und die SGM Hofherrnweiler/Wasseralfingen/Neuler (null Punkte). In der zweiten Gruppe war der 1. FC Normannia Gmünd die bestimmende Mannschaft: drei Siege und ein Torverhältnis von 17:6. Platz zwei ging an den TSV Buchenberg (vier Punkte), Rang drei an den TV Steinheim (ebenfalls vier Punkte) und Platz vier an den TSV Hüttlingen (null Punkte). Da insgesamt nur acht Teams an den Start gingen, nahmen alle am Viertelfinale teil. In diesem fegten der 1. FC Normannia Gmünd und der SV Segringen die Gegner vom Platz. Die Normannia-Damen gewannen mit 5:1 gegen die SGM Hofherrnweiler/Wasseralfingen/Neuler. Mit demselben Ergebnis setzte sich der SV Segringen gegen den TSV Hüttlingen durch. Der 1. FC Stern Mögglingen (2:1 gegen den TSV Buchenberg) und der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim (3:1 gegen den TV Steinheim) komplettierten das Halbfinale. In der Runde der letzten vier sollten sich letztlich die beiden Favoriten 1. FC Normmannia Gmünd und der SV Segringen durchsetzen. Die Normannen feierten einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim.

Deutlich enger und spannender war die Partie zwischen dem SV Segringen und dem 1. FC Stern Mögglingen. Knapp mit 2:1 setzte sich Segringen durch. Im kleinen Finale kam es nun also zu einem reinen Ostalb-Duell zwischen dem 1. FC Stern Mögglingen und dem SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim. Da es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, musste das einzige Zehnmeterschießen des gesamten Turniers für die Entscheidung sorgen. Die SV-Damen präsentierten sich etwas abgezockter und siegten mit 4:3. Im Finale standen sich die beiden besten Teams des Turniers gegenüber. Entsprechend torreich war es auch. Segringen dominierte über weite Strecken der Partie, erst gegen Ende wurde Gmünd stärker. Letztlich gewann Segringen mit 4:2 und entsprechend groß war die Freude.

Überschattet wurde das Turnier von einer Verletzung, doch Mitorganisator Wolfgang Hügel konnte Entwarnung geben: „Die Spielerin hat sich einen Tag nach dem Turnier bei uns gemeldet und berichtet, dass die Verletzung nicht so schlimm sei. Ansonsten waren es sehr faire Partien.“