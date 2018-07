Disko-Prügelei: acht Verletzte

Acht zum Teil schwer Verletzte hat es am Samstag gegen 3 Uhr bei einer Schlägerei vor einer Aalener Diskothek in der Bahnhofstraße gegeben. Ein Mann bekam einen Messerstich in den Rücken.

Die Polizei weiß inzwischen, dass der Streit wegen einer Nichtigkeit in der Disko entstand, bevor er zwischen zwei Gruppen eskalierte. Erst als starke Kräfte der Polizei vor der Disko eintrafen, ließen die Schläger voneinander ab. Der 21-jährige Nigerianer, der durch den Messerstich verletzt wurde, kam ins Krankenhaus. Sieben weitere Beteiligte im Alter zwischen 20 und 26 Jahren wurden leicht verletzt und mussten sich teilweise ambulant behandeln lassen. Die Ermittlungen der Kripo Aalen dauern an.