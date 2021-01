Diözesanrat neu gewählt

Der Diözesanrat vertritt alle 1,8 Millionen Katholikinnen und Katholiken in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und vereint praktisch drei Gremien in einem. Als Katholikenrat vertritt er die Basis. Als Pastoralrat berät er Bischof und Diözesanleitung in pastoralen Fragen und bei der Schaffung diözesaner Einrichtungen. Als Kirchensteuervertretung entscheidet er über Höhe und Verwendung der Kirchensteuer in der Diözese. Ihm obliegt also das „Königsrecht“ eines parlamentarischen Gremiums, das Haushaltsrecht. Dem Diözesanrat gehören außer den 75 demokratisch gewählten Ehrenamtlichen Bischof Dr. Gebhard Fürst, der den Vorsitz führt, der Generalvikar und beratende Mitglieder des Ordinariats an. Die Kirchengemeinderäte wählen die Diözesanräte für fünf Jahre. Sie sind Teil des so genannten Rottenburger Modells, das in seiner Ausgestaltung deutschlandweit einmalig ist.