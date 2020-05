Das dringende Bedürfnis eines Autofahrers ist der Grund, dass am Freitagnacht um 0.38 Uhr ein Auto in der Schwäbisch Gmünder Rems landete. Wie kam es dazu?

Der 29-jährige Autofahrer war auf der Eutighofer Straße unterwegs, als ihn das dringendes Bedürfnis ereilte, sich zu erleichtern. Er stellte seinen Wagen auf Höhe des Musikerheims ab und stieg aus. „Vermutlich staunte er nicht schlecht, als sein Fahrzeug circa zehn Meter über den steinigen Untergrund in Richtung Rems rollte und darin zu stehen kam“, schreibt die Polizei weiter in einer Mitteilung. Zur Bergung musste vom Abschleppdienst schweres Gerät eingesetzt werden. Betriebsstoffe liefen nicht in die Rems. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 300 Euro.