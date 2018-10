Digitalisierung und Wohnungen: Amtschef zu Gast

Der Amtschef im Wirtschaftsministerium, Ministerialdirektor Michael Kleiner, hat sich in Aalen mit OB Thilo Rentschler und Hochschulrektor Professor Gerhard Schneider zu Themen der Digitalisierung und Gründerkultur ausgetauscht. Anlässlich der Übergabe des Förderbescheids für das Digitalisierungszentrum bei der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim besuchte Michael Kleiner das Aalener Rathaus sowie das Innovations- und Gründerzentrum Inno-Z.

Neben den Gründer- und Hochschulthemen sprach Rentschler im Beisein von Landrat Klaus Pavel auch über Ansätze der Wohnbauförderung mit dem Amtsleiter des Wirtschaftsministeriums, das auch für den Wohnungsbau im Land zuständig ist. Im Anschluss trug sich Michael Kleiner ins Goldene Buch der Stadt Aalen ein.

Nachdem in Heidenheim der Förderbescheid über 996 000 Euro für eines von landesweit zehn Digitalisierungszentren überreicht war, informierte sich Kleiner in Aalen über den Stand der Realisierung. Im ehemaligen IHK-Bildungszentrum soll der Aalener Part des DigiZ ansässig sein – kombiniert mit dem Beschleuniger für Gründer-Ideen, dem „Aaccelerator“. „Der Aaccelerator ist die logische Fortsetzung einer in sich stimmigen Gründerinitiative im Zusammenspiel der Gründerhochschule Aalen, dem Inno-Z sowie dem ausgeprägten Gründernetzwerk in der Region“, sagte Rentschler.

Das Alleinstellungsmerkmal der Gründerkultur in Aalen unterstrich bei einem Vortrag Professor Gerhard Schneider am Inno-Z. Es gehe um die Verstetigung der Finanzierung des Inno-Z für die Jahre nach 2020 sowie um das Heben von Synergien innerhalb der drei landesweiten Gründerhochschulen. „Junge Menschen denken ihre Welt neu. Wir müssen das Mind Setting des Gründens breit bei Studierenden verankern“, sagte Schneider. Für die im Inno-Z flügge werdenden Start-ups sowie andere Neugründer startet bereits im Oktober der Aaccelerator mit über 2000 Quadratmeter Werkstatt- und Co-Working-Flächen, informierte Rentschler. Andreas Ehrhardt, Geschäftsführer des Inno-Z, informierte Michael Kleiner über die Struktur der Einrichtung, ehe er die Besucher durch die Räume führte und einige Start-ups vorstellte.

Interesse am Aalener Modell

Zuvor hatten Rentschler und Pavel den Besuch Kleiners genutzt, um Wohnungsbauthemen anzusprechen. Rentschler stellte die Bebauung des Stadtovals vor, das als Paradebeispiel der vom Land geförderten Konversion von innerstädtischen Brachflächen gelten kann. Kleiner interessierte sich für das Aalener Modell zur Förderung sozialen Wohnraums, das ihm das Stadtoberhaupt erläuterte. Pavel sprach die Möglichkeiten der Förderung von Sozialmieten in Kommunen und Landkreisen an.