Digitale Plattform Frau und Beruf geht online

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg hat nun auch einen Auftritt auf der landesweiten Informationsplattform „Frau und Beruf Baden-Württemberg“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut stellte die neue Plattform in Stuttgart vor. Mit ihr werde das Landesprogramm „Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg“ in die digitale Zukunft geführt.

Die digitale Plattform bündelt Informationen für Frauen zu Themen wie Bewerbung, Berufseinstieg, Karriere, Quereinstieg, Wiedereinstieg, Existenzgründung oder Vereinbarkeit Beruf und Familie. Nutzerinnen finden darüber hinaus aktuelle Meldungen, Veranstaltungstipps und ermutigende Erfolgsgeschichten von Frauen, die es durch die Beratung der Kontaktstellen geschafft haben, ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Das neue Portal richtet sich auch an Unternehmen in Baden-Württemberg. Sie finden hier Informationen, welche Strukturen und Angebote sie schaffen können, um gezielt weibliche Fachkräfte zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden.

„Mit der zentralen Plattform und der individuellen regionalen Seite wollen wir unsere umfangreichen Beratungsangebote noch sichtbarer machen“, erläuterte Anne Nitschke, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf im Ostalbkreis, die Motivation für das neu gestaltete Informationsportal und ergänzte: „Wir hoffen, dadurch noch mehr Frauen zu erreichen und dabei zu unterstützen, ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen oder Herausforderungen zu meistern.“

In den kommenden Monaten soll das Portal weiter ausgebaut werden. „Wir freuen uns auf viele zusätzliche digitale Services wie zum Beispiel Online-Seminare oder Chatfunktionen“, blickt Annette Rosenkranz, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf in Heidenheim, voraus und ergänzt: „Es ist toll, dass die neue Plattform im Jubiläumsjahr unserer Kontaktstelle online geht.“

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg feiert im Jahr 2022 ihr 20-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums kommen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen Personen zu Wort, die mit der Kontaktstelle Frau und Beruf in Verbindung stehen. Auf www.frau-beruf.info können Interessierte zudem Geschichten von Frauen aus 20 Jahren Beratungsarbeit hören.