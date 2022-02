Digital zur richtigen Schulart

Bei der Entscheidung, welche Schulform nach der Grundschule die richtige für das jeweilige Kind ist, gehen Aalens weiterführende Schulen jetzt neue Wege nach dem Motto „Digital gut informiert“. Dafür ist eine Online-Plattform eingerichtet worden.

Die Grundschulzeit endet – und wohin dann? Diese Entscheidung fällt nicht immer leicht. In den nächsten Tagen erhalten die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen die Halbjahresinformationen und die damit verbundene Grundschulempfehlung. Die entsprechenden beratenden Gespräche liefen bereits in den vergangenen Wochen in den Schulen, pandemiebedingt oftmals digital als Videokonferenzen. Da ein Elterninformationsabend und die damit verbundene Vorstellung der weiterführenden Schularten, wie bereits im letzten Jahr, nicht in vollem Umfang möglich waren, gehen die Aalener Schulen neue Wege.

Um trotzdem gut informiert zu sein, gibt es, in diesem Jahr zum ersten Mal ein Padlet. Hierbei handelt es sich um eine digitale Plattform, die ganz einfach mittels QR-Code beziehungsweise über einen Link aufgerufen werden kann. Hinterlegt sind hier zum einem die offiziellen Informationen des Kultusministeriums zum Übergang in die weiterführenden Schulen sowie Erklärvideos und zum anderen Links, die zu den weiterführenden Schulen der Aalener Schullandschaft führen.

Den QR- Code beziehungsweise den Link zum Padlet in Verbindung mit einem Manual haben viele Aalener Grundschulen den Eltern bereits über die Schul-Info-App oder per Mail weitergeleitet. Er lautet https://padlet.com/FrauKlausEinsiedel/Grundschulempfehlung

Erste Rückmeldungen gibt es bereits. „Das Padlet kommt sehr gut an. Unsere Viertklässler und deren Eltern sind begeistert, freuen sich über die gebündelten Informationen und haben sich sehr schnell auf der Plattform zurechtgefunden“, weiß Bettina Klaus-Einsiedel, die kommissarische Schulleiterin der Grauleshofschule und Initiatorin dieses Padlets zu berichten.