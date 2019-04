Für die Sportfreunde Dorfmerkingen kann diese Saison noch einiges bringen. Den unerwarteten Oberliga-Aufstieg zum Beispiel, denn in die ausstehenden sieben Spielen in der Fußball-Verbandsliga geht die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle als Tabellenführer. Für Tim Brenner und Simon Vesel, zwei wichtige SfD-Spieler, ist die Spielzeit vorbei. Verletzt, es geht nicht mehr. Brenner (Mittelfußbruch) und Vesel (Knieprobleme) werden von diesem Samstag beginnend erst einmal nicht mehr dabei sein – sehr zum Bedauern von Dietterle. Und der Trainer hat weitere Sorgenkinder vor dem Duell um 15.30 Uhr gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Gefahr von Calcio

Onur Mutlu laboriert an lang anhaltende Leistenbeschwerden, Felix Gruber plagt sich mit einer Sprunggelenksverletzung. Und die Liste um Dietterles fehlendes Personal ist noch um einen weiteren wichtigen Mann länger: Ex-Profi Marco Haller fehlt nach einer Gelb-Roten Karten. Und was sagt Dietterle zur Ausfallmisere zur Unzeit? „Ich bin zuversichtlich, habe Vertrauen in alle Spieler.“ Andere Kandidaten aus dem Kader können sich beweisen und ein Beweis von fußballerischen Fähigkeiten auf Verbandsliga-Niveau ist gegen Calcio gefragt – mit welchem Personal ist noch fraglich. Die Italiener seien schließlich „gut besetzt“ und „spielerisch gut“, nur richtig gut ist der Tabellenplatz (sieben) nicht, der kommenden Gegner auf dem Härtsfeld wollte eigentlich oben mitspielen. Das tun die SfD, und wie, sie gehen ungeschlagen in den Endspurt in der Liga. Für Leinfelden-Echterdingen geht nach oben und unten nicht mehr viel. „Das ist das gefährliche“, warnt Dietterle. Den Spitzenreiter ärgern: Das machen allen Mannschaften gerne. Der gibt sich demütig. „Wir sind für jeden Punkt dankbar“, sagt der Coach. Vielleicht sind es am Ende so viele Punkte, die den Aufstieg bedeuten.