Dietterle vor Deutschland-Spiel und die Chance der Ukraine

Das geplante und heftig umstrittene Kiesabbaugebiet Grund in der Gemeinde Vogt hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Mit dem Beschluss des Regionalplans bei der Verbandsversammlung am Freitag in Pfullendorf ist auch entschieden worden, das elf Hektar große Gebiet in der Regionalplanung zu belassen.

Einen entsprechenden Antrag, das Gebiet aus dem Regionalplan zu nehmen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Doch noch ist alles offen. Bis zu einem möglichen Aufschluss der neuen Kiesgrube gibt es noch viele weitere Schritte zu gehen.