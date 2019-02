Dietmar King: „Wir zahlen keinen Sportler“

Breit gefächert und mit 20 Wettkampfabteilungen sieht sich die Aalener Sportallianz für die Zukunft gerüstet. Der Zusammenschluss aus den Vereinen TSV Wasseralfingen, MTV und DJK Aalen firmiert seit 24. Januar unter neuem Namen und verzichtet ab der neuen Saison - zumindest zunächst - auf eine eigene aktive Fußballmannschaft.

„Wir wollen, wenn dann mit unserer eigenen Jugend eine neue Mannschaft aufbauen. Aber das braucht Zeit“, sagt Jürgen Eschenhorn, der bei der ASA für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist beim Gespräch in der Redaktion der „Aalener Nachrichten“. Damit ist klar, dass die Mannschaft, die derzeit noch unter dem Namen DJK SV Aalen in der Kreisliga B spielt nach dieser Saison erst einmal Geschichte ist. „Wir zahlen keinen Sportler“, sagt der ASA-Vorsitzende Dietmar King und spricht damit an, was in vielen Vereinen in der Region zur Normalität gehört. Während die meisten Sportarten wie Schwimmen oder Leichtathletik in den seltensten Fällen ihre Sportler mit finanzielle Mitteln entlohnen, ist es bei den Fußballern meist schon in Kreisliga B gang und gäbe.

Namen bleiben bestehen

Was die Namen der Wettkampfmannschaften (unter anderem MTV Aalen, HG Aalen/Wasseralfingen, d. Red.) betrifft, so werden diese im Laufe der kommenden Wochen in Aalener Sportallianz geändert oder bleiben bis zum jeweiligen Saisonende der Mannschaft noch die altbekannten. Generell wolle man bei der Aalener Sportallianz die Kinder und Jugendlichen zunächst nach dem bewährten Konzept der Kindersportschule (KISS) ohne Spezialisierung (findet erst ab 14 oder 15 Jahren statt, d. Red.) fördern. „Das Konzept kommt aus den Vereinigten Staaten und soll verhindern, dass man talentierte Kinder zu früh verliert“, so King weiter. So könne ein Kind, das beispielsweise beim Fußball durch das Raster fällt vielleicht für den Handball oder das Schwimmen gewonnen werden.

Ballschule ab März

Ab März soll es dann auch eine Ballschule geben, die den Kindern frühzeitig die verschiedenen Fertigkeiten der Ballsportarten näher bringt. Nach der Fusion kann nun jede Wettkampfabteilung selbst entscheiden, wie sie sich verbessern kann und möchte. Im Schwimmsport beim derzeit noch unter dem alten Vereinsnamen MTV Aalen startenden aktiven Schwimmern wird mit Peter Rothenstein schon seit langem ein hauptamtlicher Trainer beschäftigt, den „die Schwimmer über ihre Beiträge selbst finanzieren“.

Weiter eigene Kassen