Dietmar King: „Das ist für die Schwimmabteilung der Aalener Sportallianz ein großer Erfolg“

Tom Gentner, Oliver Hummel, Darija Schiele, das sind die drei Aalener Schwimmer, die zum allerersten Mal bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) im Einzel an den Start gehen durften. „Das ist für die Schwimmabteilung der Aalener Sportallianz ein großer Erfolg, den es seit vielen Jahren nicht mehr gab“, freute sich Schwimmabteilungsvorsitzender Dietmar King mit den Sportlern. Auf den letzten Drücker hatte sich Tom Gentner noch unter die besten 14 -jährigen, gemeldeten Top 25 Schwimmer über 200 Meter (m) Rücken, qualifiziert. Oliver Hummel sprang erfolgreich über zwei Starts in Schmetterling ins Wasser und Darja Schiele konnte über vier Strecken in Rücken und Schmetterling ins Berliner Becken starten. Sie erzielte im Jahrgang 2005 Platz elf und zwölf mit Bestzeiten.

Der 14-jährige Tom Gentner erhielt seine Fahrkarte nach Berlin erst wenige Tage vor dem Start zur DJM. Diese nationale Meisterschaft fand vom 26. bis 30. Oktober statt. Er zeigte bei den letzten Wettkämpfen, dass er sich auf Rückenstrecken sehr wohl fühlt und qualifizierte sich unter den Top 25, der gemeldeten 200m Rückenschwimmern im Jahrgang 2007. Allerdings war er zuvor zwei Wochen krank und konnte nicht wie gewohnt trainieren. Seine 2:38 Minuten (min) und Platz 21 spiegelt nicht das wider, was er könnte, aber es ist ein sehr guter Einstieg in die DJM. „In Berlin konnte Tom Gentner viel Motivation für die Zukunft mitnehmen“, lobte Trainer Peter Rothenstein den jungen Schwimmer. Sich mit der deutschen Jahrgangskonkurrenz in der Hauptstadt zu messen war für alle Sportler schließlich ein starkes Erlebnis. „Und überhaupt, sich zu qualifizieren, ist schon der erste Teil des Erfolges“, fügte der zufriedene Trainer hinzu.

Die kurze Sprintstrecke über Schmetterling lief bei dem zweiten Schwimmer der Aalener Sportallianz Oliver Hummel sehr gut. Hier schwamm er flüssig mit kräftigen Zügen in 26,76 Sekunden auf Platz 16 im Jahrgang 2004 und freute sich über seine neue Bestzeit. Auf der doppelten Streckenlänge startete er sehr schnell und hatte am Ende seine zweitbeste je geschwommene Zeit an der Anzeigentafel stehen, 1:01,34min, hier belegte er Platz 21. „Technisch werden wir ein paar Sachen korrigieren und dann läuft das in der Zukunft noch deutlich besser“, darüber sind sich Oliver Hummel und Peter Rothenstein einig.

Die einzige weibliche Starterin der Aalener Sportallianz, Darja Schiele schwamm in vier Rennen, zwei Bestzeiten, über 50m und 100m Schmetterling platzierte sie sich auf Rang elf und zwölf. Über die Rückenstrecken, 50m und 100m landete sie auf Platz 17 und Platz 22. Eine knappe Sekunde lag sie am Ende der 100m Rücken hinter ihrer Bestzeit von 1:11,98min. Im nächsten Rennen, 100m Schmetterling, schlug sie um über eine Sekunde schneller als ihre seitherige Bestzeit an und hatte sich mit 1:07,82min auf Platz 12 im Jahrgangsfeld 2005 bei den Deutschen platziert. Um einen Platz besser schmetterte sie 50m Schmetterling und steigerte ihre persönliche Hausmarke um drei Zehntel, auf 29,63sek. „In den vergangenen Monaten hatte sie immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, ließ sich aber nicht beirren und schwamm über Schmetterling zwei tolle Bestzeiten“, lobte Peter Rothenstein. Alle drei waren zum ersten Mal mit der deutschen Spitze im Vergleich und meisterten diesen Wettkampf außerordentlich gut. Darija Schiele schwamm ihre vierte Strecke über 50m Rücken in 32,06sek, nur eine halbe Sekunde über Bestzeit.

„Ein tolles Ereignis, bei dem die drei jungen Sportler viel Erfahrungen in der deutschen Spitze sammeln konnten, und dies gibt hoffentlich auch Ansporn für den jüngeren Nachwuchsbereich“, bilanzierte Peter Rothenstein die diesjährige DJM.