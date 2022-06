Dieter Mäule war ein Kämpfer für die Allgemeinheit

Der frühere Ministerpräsident Günther Oettinger hat ihn einmal als „beispielhaftes Vorbild“ gewürdigt. Unter seiner Regie sind die Wasseralfinger Tage neu gestaltet worden und zählen seither zu den jährlichen Höhepunkten im größten Stadtbezirk. Die Liste seiner Verdienste ist lang: Dieter Mäule. Der Ehrenvorsitzende des Wasseralfinger Stadtverbands für Kultur und Sport, zeitlebens stark engagiert für seine Mitmenschen, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Dieter Mäule hat in Schwäbisch Gmünd das Licht der Welt erblickt und das Gymnasium der Salesianer Don Bosco in Benediktbeuern besucht. Nach dem Abitur studierte er Verwaltungswissenschaften. Im Alter von 26 Jahren wurde er 1966 bei mehreren Mitbewerbern zum Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Hofen gewählt als der seinerzeit jüngste Rathauschef in Baden-Württemberg.

Von Anbeginn seiner Amtszeit an war er ein engagierter Streiter für die Belange der Bürgerschaft und das bürgerschaftliche Engagement. „Etwas tun für die Bürger in Wasseralfingen und Hofen, gestalten, die Bürgerbeteiligung stärken, die Menschen einbinden, das hat mich immer gereizt“, hat Mäule seine Motivation selbst beschrieben. 1972 hat er die Gemeinde Hofen, die seit 1845 von Wasseralfingen getrennt war, auf der Grundlage des mehrheitlichen Willens der Einwohner, wieder mit der damals selbstständigen Stadt Wasseralfingen zusammengeführt. Dort war er selbst bis 1975, bis zum Zusammenschluss von Wasseralfingen mit Aalen, Erster Beigeordneter. Diese von der Landesregierung verordnete Vereinigung bekämpfte er allerdings engagiert. Mehrere Jahre hatte Mäule auch Sitz und Stimme im Kreistag.

Nach seiner kommunalen Tätigkeit wurde der Verstorbene zum Vorstandsmitglied des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg mit dem Aufgabenschwerpunkt Kommunales gewählt. Während dieser Zeit bestritt er jahrelang in ganz Baden-Württemberg Vortragsabende zu den Themen Erben und Vererben sowie kommunale Beiträge und Gebühren. Mäule erhielt die Zulassung als Rechtsbeistand und wurde Mitglied der Rechtsanwaltskammer.

Für den Wasseralfinger Stadtverband für Sport und Kultur war Mäule nach den Worten seines amtierenden Vorsitzenden Armin Peter ein Glücksgriff. In über 40 Jahren hatte der Verstorbene 15 Jahre als zweiter und 16 Jahre als erster Vorsitzender und seit 2012 als Ehrenvorsitzender dank seines Engagements und seines enormen Wissens viel bewegt. Er habe, wie ihn Peter aus Anlass des 80. Geburtstages würdigte, Gemeinsinn und Zusammengehörigkeit unter den Vereinen vorgelebt und gefördert. So sei auf seine Initiative statt einer Festhalle beim Schloss die Sporthalle am Schäle gebaut worden. Die Wasseralfinger Festtage seien unter seiner Regie neu gestaltet worden. Mäule organisierte federführend die Teilnahme am internationalen Wettbewerb „Spiel ohne Grenzen“ und machte so die damalige Stadt Wasseralfingen den Fernsehzuschauern bekannt.

Er pflegte aber auch die nachbarschaftlichen Beziehungen der Stadtverbände Wasseralfingen, Aalen, Ellwangen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd. Von 1966 bis 1986 war der Verstorbene geschäftsführender Vorsitzender der TG Hofen, von 1970 bis 1991 hat er den Harmonika-Club Hofen als Vorsitzender mit landesweiten Erfolgen geführt. Auch in der närrischen Zeit stand er nicht abseits. Das einst in der ganzen Region bekannte singende Kabarett der „Hofener Krautscheißer“ entstammte seiner Idee und seiner Gestaltung.

Angesichts eines so herausragenden Engagements blieben zahlreiche Ehrungen nicht aus. 2001 wurde Mäule die Verdienstmedaille und 2012 der Ehrenbrief des Sportkreises Ostalb verliehen. 2005 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Damals beschrieb ihn Franz Seibold so: „Ein Mensch, der nichts erwartet, sondern etwas tut!“ Er habe sich verdient gemacht durch harte Arbeit und Kreativität, attestierte ihm der frühere Staatssekretär Gustav Wabro. Mäule pflege das Heimatbewusstsein und die Heimatkultur.