Diesmal behalten die Zauberer die Oberhand

Die erste Reise des neuen Jahres führte die HAKRO Merlins Crailsheim nach Unterfranken. Es war ein erneuter (Overtime-)Krimi in Würzburg – doch statt wie in der Vorsaison behielten diesmal die Zauberer die Oberhand. Am elften Spieltag der Basketball Bundesliga war man an diesem Sonntag zu Gast bei s.Oliver Würzburg. Das Team von Denis Wucherer konnte bislang drei Saisonsiege einfahren – Zuhause blieben die Franken jedoch noch ohne einen Erfolg. Mit an Bord der Crailsheimer war neben den beiden Würzburg-Rückkehrern Maurice Stuckey und Dejan Kovacevic auch Bogdan Radosavljevic. Der Big Man kurierte seine Rückenprobleme aus und zählte wieder zum Aufgebot der Zauberer. Ähnlich wie in der Vorsaison kamen die Zauberer besser in das Spiel, doch eine Aufholjagd der Gastgeber verhinderte eine frühe Vorentscheidung. Den Nervenkitzel in der Schlussphase entschieden aber diesmal die HAKRO Merlins, die mit dem 86:80-Erfolg den zehnten Saisonsieg im elften Spiel eintüteten. Topscorer waren Trae Bell-Haynes (18) und Fabian Bleck (15).

„Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Man hat gemerkt, dass Würzburg mehr Zeit zur Vorbereitung hatte als wir. Mir hat nicht gefallen, wie wir in das Spiel gestartet sind. Wir waren in den Tagen seit dem letzten Spiel zu entspannt, auch das hat man heute gemerkt. Nachdem wir dann im dritten Viertel besser gespielt haben, hat Würzburg seine Qualität gezeigt. Wir haben im dritten Viertel gut verteidigt, aber sie haben einige schwierige Würfe getroffen. Deshalb lagen wir nach dem dritten Viertel nur mit sieben Punkten vorne, es hätten auch 15 sein können. Dann hatten wir wieder eine starke Phase am Beginn des vierten Viertels, und dann kam Würzburg mit einem 13:0-Lauf. Ich hoffe, dass wir lernen, wie wichtig Vorbereitung und Konzentration sind, ohne dafür Niederlagen hinnehmen zu müssen“, resümierte Headcoach Tuomas Iisalo.