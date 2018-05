Dieser „Deckel“ kommt ganz gut an

„Integriertes Stadtentwicklungskonzept.“ Das klingt etwas sperrig. Deshalb hat die Verwaltung Stadt ihre Ziele für die Große Kreisstadt 2030 auf einen handfesten Bierdeckel drucken lassen. Der Deckel mit den vier farbigen Themenfeldern kreist um eine ganze Menge Vorhaben - um allgemeine, ganz konkrete, bereits angepackte und für die Zukunft geplante. Im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung wurde am Dienstagnachmittag nun das Konzept „Attraktives Aalen“ vorgestellt. Es passt natürlich auf keinen Bierdeckel, sondern ist etwa 120 Seiten stark und kommt bei den Bürgervertretern von abwartend verhalten bis ganz gut an.

Besonders schien sich Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer darüber zu freuen, dass dies Konzept nicht in einem OB-Monolog, sondern „auch von Sachbearbeitern“ vorgestellt wurde, sprich von den beiden Bürgermeistern und Ingrid Stoll-Haderer (Stadtplanungsamt). Dieses Beispiel dürfe durchaus „Schule machen.“ Aalens Erste Bürgermeister hatte zuvor erklärt, Thilo Rentschler sei terminlich verhindert. Um was es geht, ist eine Menge – die räumliche und Entwicklung der Stadt, die attraktiver werden soll, um die Gebiete „Landschaft und Freiraum“, „Bildung, Wissenschaft und Innovationen“, „Wohnen und Versorgung“ und um „Kultur, Tourismus, Image.“ Bürgermeister Wolfgang Steidle nannte konkrete Beispiele. Kombi- oder Spaßbad, Maiergasse, Stadtoval, Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann konkrete Zahlen. Die 488 bis 2021 zusätzlichen U-3-Betreuungsplätze gegenüber der um 26 Prozent gesunkenen Schülerzahl. Denn laut Steidle ist auch in Aalen „alles im Fluß“, sprich ständig gebe es neue Entwicklungen, Trends, Änderungen.

Für Steidle ist „Grün ein Wert“, Landschaft sieht er „nicht als Restfläche“, sondern als ein wichtiges Element bei der Attraktivität einer Stadt: „Eine gelungene Stadtentwicklung kann nicht ohne grün funktionieren.“ Ein Beispiel dafür ist für die Stadtplanungsamts-Chefin das Stadtoval, das ja nicht komplett zugebaut werde, sondern Freiräume biete. Die Frage werde auch sein, wie man alte Gewerbeflächen und Brachen nutze.

Thomas Wagenblast (CDU) fühlte sich beim Bierdeckel zunächst an die Idee des ehemaligen CDU-Fraktionschefs Friedrich Merz erinnert, die Steuererklärung der Bürger müsse und könne auf eben solch einen Bierdeckel passen. Nun sei es wichtig, diesen Bierdeckel „mit Leben zu füllen“. Wichtig sind für ihn dabei Themen wie Wohnungsbau, mehr Geschoßwohnungen, Sozialwohnungen und Einfamilienhäuser – „mehrere Hundert Bauherren stehen auf der Warteliste.“ Gut ist für Wagenblast, dass die CDU-Initiativen und Haushalts-Anträge beim Aalbäumle oder im Hirschbach angenommen wurden, schlecht dagegen sei die Zahl der Eltern, die ihre Kinder an andere (Privat)-Schulen im Umland schicken – „das schmerzt uns“. Jedes Kind, das in einen Bus steigt und Aalen verlässt, sei eins zu viel, man müsse diese Angebote in Aalen haben.

Fleischer sieht Spannungsfelder

Michael Fleischer (Grüne) sieht einige „Spannungsfelder“ in diesem Konzept. Zum einen hat er so seine Zweifel an den Bevölkerungsprognosen der Stadt, zum anderen rügt er den hohen Landschaftsverbrauch. Der Trend nach immer mehr Wohnraum pro Bewohner würde ohnehin nicht so weitergehen – Bauherren könnten sich so etwa auf Dauer gar nicht leisten. Fleischer sorgt sich um die Frischluftschneisen in Aalen und bemängelt, dass bei der Innenstadtentwicklung „noch mehr drin“ sei. Dem widersprach Steidle später mit dem Hinweis, dass die Stadt sehr wohl verdichtetes Bauen auf den Weg bringt und nannte einige Beispiel. Beim Thema Umweltverbund und Radfahren bleibe Aalen weiterhin „rückständig“, Fleischer erinnerte an das Radfahrverbot auch in den Randbereichen der Fußgängerzone. Hier würden sich Fußgänger und Radfahrer „sehr wohl vertragen.“ Beim ÖPNV, hatte Steidle gekontert, spiele Bund, Land und EU entscheidend mit, die Stadt sei nur „eingeschränkt zuständig.“

Senta D’Onofrio (SPD) findet den Bierdeckel nicht schlecht – er animiere, mit ihm rumzuspielen, ihn um weitere Vorschläge und Ideen zu ergänzen, wenn man „ihn immer wieder ankucke.“ Für Holger Fiedler (Linke) ist er gar „fast wie eine Weltformel für Aalen.“ (lem)