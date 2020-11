Diesel aus abgestelltem Lkw abgezapft

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntag, 24 Uhr, haben Unbekannte eine unbekannte Menge Diesel aus einem Lkw abgezapft, der in dieser Zeit in der Daimlerstraße abgestellt war. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.