Diese Potentiale hätte ein Bahnhalt Aalen-West

Ein möglicher Bahnhalt Aalen-West weist die höchsten Fahrgastpotenziale auf. Es folgen denkbare Halte in Schwäbisch Gmünd-Ost und in Hussenhofen. Am wenigsten zu gewinnen gäbe es bei einem Halt in Essingen. Die Fahrgastzahlen ließen sich weiter steigern, wenn man Shuttle-Verbindungen und/oder Park-and-Ride-Parkplätze zusätzlich anbietet. Dies ist das Ergebnis einer so genannten Potenzialabschätzung des Münchner Büros der Bernard-Gruppe, das dem Umweltausschuss des Kreistags in der jüngsten öffentlichen Sitzung präsentiert wurde. Das Gremium ermächtigte die Verwaltung, die Realisierung der aussichtsreichsten Bahnhalte weiter voranzutreiben, wobei Aalen-West angesichts bereits geschlossener Verträge und des Planungsfortschritts als gesetzt gilt.

Diplomingenieurin Claudia Zimmermann stellte als Ergebnis der Untersuchungen vor, die zwischen Februar und April diesen Jahres gelaufen sind. Man habe in Aalen-West und Schwäbisch Gmünd-Ost ausreichende Potenziale ermittelt. Demnach gibt es in einem Einzugsbereich von einem Kilometer in Aalen-West rund 5800 Einwohner und rund 4600 Arbeitsplätze, zum größten Teil im nahegelegenen Industriegebiet, mit rund 400 weiteren Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren. Außerdem seien dort viele Einzelhändler und sonstige Einrichtungen wie etwa Sportstätten. Daraus ergäben sich an Werktagen potenziell 572 Fahrgäste, die in Aalen-West ein- oder aussteigen. Gäbe es einen Halt in Gmünd-Ost, kämen weitere 32 Fahrgäste dazu. Mit weiteren 250 Fahrgästen wäre zu rechnen, wenn man einen Shuttle zur Hochschule einrichten würde. Man kalkuliert damit, dass dann zwei Prozent der 6000 Studentinnen und Studenten und der 660 Beschäftigten den Bahnhalt nutzen würden.

Im Einzugsbereich von Schwäbisch Gmünd-Ost gibt es der Untersuchung zufolge rund 8900 Einwohner und 2600 Arbeitsplätze, mehrere Schulstandorte und die Finanzschule, Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen. An Werktagen könnte man demnach dort mit weiteren 550 Fahrgästen rechnen und mit 32 zusätzlichen bei einem Bahnhalt Aalen-West. Ein Shuttle ins Schießtal mit seinen 3500 Arbeitsplätzen könnte nochmals 140 Fahrgäste am Tag bei Hin- und Rückfahrt bringen. Weil Flächen fehlen, könnte dort jedoch kein zusätzlicher Park-and-Ride-Parkplatz eingerichtet werden. Folglich gäbe es auch keine zusätzlichen Potenziale.

Im Einzugsbereich Hussenhofen-West leben der Untersuchung zufolge im Ein-Kilometer-Radius 2700 Einwohner. Es gibt dort 2800 Arbeitsplätze und viele Einzelhandels- und sonstige Einrichtungen. Hussenhofen-West könnte eine Alternative zu Schwäbisch Gmünd-Ost sein. Ermittelt wurden 344 Fahrgäste, in Kombination mit Aalen-West wären weitere 20 möglich. Würde man einen Shuttle-Bus auf den Gügling und nach Aspen schicken, wären zusätzlich 250 Fahrgäste am Tag möglich. Bei einem P+R-Parkplatz seien zusätzlich bis zu 100 Fahrgäste täglich denkbar.

Essingen hat 6400 Einwohner, wovon höchstens ein Drittel im direkten Ein-Kilometer-Radius des möglichen Bahnhalts Essingen lebt, darunter die geplanten Wohngebiete Brühl und Galgenberg. Es gibt im Einzugsbereich 1000 Arbeitsplätze, der Gewerbestandort soll weiterentwickelt werden. An Werktagen veranschlagt das Gutachten 280 Fahrgäste, wenn nur Essingen ein zusätzlicher Halt wäre. Bis zu 300 weitere Fahrgäste wären möglich bei 200 Parkplätzen am Halt.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass auf der Remsbahn zwischen Schorndorf und Aalen bei stündlicher Bedienung zwei zusätzliche Haltepunkte möglich sind, wobei Aalen-West und Gmünd-Ost die höchsten Potenziale bieten. Auf sie sollen die kurzfristigen Planungen ausgerichtet werden, längerfristig sollen sie drei Haltepunkten gelten, unter Umständen mit einer alternierenden Lösung zwischen Essingen und Hussenhofen.