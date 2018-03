Diese Hühner sind echt das Gelbe vom Ei

Weiße und braune Eier, die zu Ostern gefärbt werden, kennt jeder. Auf der Anlage des Kleintierzuchtvereins Dewangen legen die Hühner aber auch grüne und schokobraune Eier. Diese wandern allerdings ebenso wenig wie die „normalen“ Eier ins Osternest, sondern aus ihnen wächst derzeit neues Leben heran. Die geschlüpften Küken können Interessierte am 15. April auf dem Kükenmarkt bewundern, an dem Züchter aus dem gesamten Ostalbkreis teilnehmen.

50 Hennen und Hähne haben auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins am Dewanger Wasserturm ihre Heimat. Seit 20 Jahren gibt es die idyllische Anlage, auf der neben Hühnern unter anderem auch 15 Enten und Gänse, 20 Tauben und 30 Hasen schnattern, gurren und hoppeln. Über die Mär, dass Meister Lampe die Ostereier bringt, muss Stefan Kimmel, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins, ebenso schmunzeln wie über den immer noch verbreiteten Aberglauben, dass braune Hennen braune Eier und weiße Hennen weiße Eier legen. Denn dem ist nicht so.

In Dewangen gibt es auch schokobraune und grüne Eier

Peter Olbert, Ringwart beim Kleintierzuchtverein und seit 2009 Mitglied, geht in den Stall, holt eine seiner Appenzeller Spitzhauben hervor und nimmt sie auf den Schoß. „Die Farbe der Eier hat nichts mit der Farbe des Gefieders zu tun, sondern richtet sich nach der Färbung der Ohrscheibe“, sagt der in Reichenbach lebende Geflügel-Fan und deutet auf die Stelle an den Schläfen hinter den Augen der Henne, an der diese sitzt. „Weiße Ohrscheiben, weiße Eier, rote oder dunkle Ohrscheiben, braune Eier“, erklärt Olbert kurz und knapp. In Dewangen ist die Farbenvielfalt der Eier allerdings viel größer. „Unsere Italiener legen cremefarbene Eier, die aus Frankreich stammenden Maran-Hennen solche in Schokoladenfarbe und die aus Südamerika stammenden Araucana-Hennen sogar Eier in grün-türkiser Farbe, die darüber hinaus noch cholesterinarm sind“, sagt Olbert.

In seinem Häuschen auf dem Gelände beherbergt er zehn Hennen und zwei Hähne. Und mittlerweile auch 30 Küken im Alter zwischen sieben Tagen und drei Wochen – allesamt Rassehühner und keine Hybridhühner, die speziell für den Einsatz in der Geflügelproduktion optimiert werden und besonders viel Fleisch ansetzen oder viele Eier legen, sagt Stefan Kimmel. Dem Kleintierzuchtverein, der mittlerweile seit 51 Jahren besteht und über 70 Mitglieder, davon 35 aktive, hat, gehe es in erster Linie um den Rassenerhalt. Denn wie bei vielen anderen Tierarten gebe es auch mit Blick auf die Hühner eine rote Liste. Die gefährdete Rasse der Westfälischen Totschläger werde in Dewangen ebenso nachgezüchtet wie die immer selten werdenden Vorwerkhühner.

Für die Nachzucht verzichten Olbert und Kimmel auch vor Ostern gerne auf den Genuss der vereinseigenen Eier, die ansonsten übers Jahr vertilgt werden, und greifen fürs Osternest oder Frühstücksei auf gekaufte zurück. Wenn auch nur ungern. Denn geschmacklich würden sich diese schon gehörig von den eigenen unterscheiden, sagt Kimmel. Und auch optisch bestünden Unterschiede. „Wird für einen Teig ein gekauftes Ei verwendet, ist dieser weiß. Wandert das Ei eines im Grünen freilaufenden Huhnes von der Vereinsanlage in die Masse, hat diese ein sattes Gelb“, sagt der Vorsitzende. Insofern stimme es schon, dass nur ein glückliches Huhn geschmackvolle Eier mit gelb-orangenem Dotter legt.

Eier aus Legebatterien zu kaufen, sei für Olbert und Kimmel ein No-Go. Vor allem wegen der Qual, die den Tieren in solchen angetan werde. Auch Eier aus Bodenhaltung seien nicht das Gelbe vom Ei. Wenn, dann greift Olbert auf Produkte aus der Freilandhaltung oder noch lieber aus Biohaltung zurück. Denn Bio seien auch die Eier, die auf der Vereinsanlage gelegt werden. Verfüttert werde nur Futter in Form von Weizen oder Gerste, das vom Landwirt um die Ecke produziert wird, sagt Kimmel. Auch Mais und Karotten, die viel Carotin enthalten, stünden auf dem Speiseplan der Hühner – ein weiterer Grund, warum der Dotter der Eier sattgelb sei.

Nicht jeden Tag ein Ei und sonntags sogar zwei

Die Nachfrage nach Eiern ist vor allem vor Ostern groß. Doch wer denkt, dass sich die Henne danach richtet, der irrt. Auch wenn der A-Cappella-Klassiker der Comedian Harmonists „Ich wollt, ich wär ein Huhn“ vorgaukelt, „ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei“, können Hennen nicht so produktiv sein. „Je nach Rasse legen diese im Jahr zwischen 100 und 200 Eier“, sagt Olbert. In der Mauser oder bei äußeren Einflüssen wie einer ungünstigen Witterung würden diese die Eier-Produktion verweigern. Vor allem im Winter seien sie in der Ruhephase.

Die Appenzeller Spitzhaube gelte als relativ gute Legerin. Gut gelegt haben in der vergangenen Zeit deshalb auch die Hennen dieser Spezies bei Olbert. Neben den Küken der Rasse Bielefelder Zwerg sind etliche kleine Appenzeller Spitzhauben aus dem Ei geschlüpft. Und diese fordern seither die ganze Aufmerksamkeit ihres Ziehpapas. Ein Aufwand sei das aber nicht. „Die Liebe zu den Tieren und an der Zucht ist ein Hobby, das Spaß macht“, sagt Olbert.

Um Kinder der Schwarzfeldschule und der beiden Kindergärten in Dewangen an dem Kükenschlüpfen teilhaben zu lassen, sei in naher Zukunft angedacht, ein solches ins Leben zu rufen, sagt Kimmel. Auf diese Weise könne auch das Vorurteil ausgeräumt werden, dass alle Küken gelb sind. Auf die Frage der Dreikäsehoch, ob zuerst das Ei oder die Henne da war, könnten aber auch selbst die Profis keine Antwort geben. Genauso gut könnte man fragen, ob zuerst der Hahn oder die Henne oder zuerst das Küken oder die Eltern da waren, sagt Olbert.