Die Wohnungsbau Aalen kauft die Gründstücke mit der Martinskirche im Pelzwasen und der Markuskirche im Hüttfeld. Das haben am Mittwochnachmittag Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Dekan Ralf Drescher mitgeteilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt. Nur soviel: Er orientiere sich am üblichen Marktpreis. Fest steht indes, dass die evangelische Kirchengemeinde damit den grundlegenden Umbau oder sogar einen Neubau ihres Gemeindehauses in der Stadtmitte finanziert.