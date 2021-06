Dienststellen der Landkreisverwaltung ab Montag wieder im Normalbetrieb

Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, sind ab Montag, 21. Juni, alle Dienststellen der Kreisverwaltung wieder zu den üblichen Öffnungszeiten und ohne zwingende Terminvereinbarung erreichbar.

„Die landes- und bundesweit sinkenden Inzidenzen und die damit verbundenen Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ermöglichen es uns, wieder zum normalen Dienstbetrieb zurückzukehren. Die Situation erfordert aber weiterhin ein umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten“, appelliert Landrat Joachim Bläse an die Bürger.

Beim Betreten der Dienststellen des Landkreises muss deshalb ein Mund-Nase-Schutz in Form einer medizinischen oder einer FFP2-Maske getragen werden. Die Landkreisverwaltung empfiehlt zudem, allen Bürgern, auch weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, vor einem Besuch der Dienststellen einen Termin zu vereinbaren. Dies hat sich in den vergangenen Monaten bewährt, um Wartezeiten zu vermeiden, vor allem in den Kfz-Zulassungsstellen. Die Zulassungsstellen bieten über die Startseite von www.ostalbkreis.de die Terminreservierung online an.

Die Cafeteria im Aalener Landratsamt bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.