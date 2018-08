Von einer Aalener Baustelle sind Geräte gestohlen worden.

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr bemerkten Arbeiter einer Baustelle in der Ulmer Straße, dass eine Geberit-Akkupresse und zwei dazugehörige Pressbacken, die sie am Morgen noch benutzt hatten, von einem Dieb entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1000 Euro.