Diebstahl aus Wohnung

Am Montag ist ein Unbekannter zwischen 13.10 und 13.20 Uhr in einem Wohnhaus in der Marienstraße in eine Wohnung im Erdgeschoss eingedrungen. Der Täter durchsuchte die Wohnung, öffnete Schubladen und Schränke und entwendete daraus Schmuck von geringem Wert sowie eine Damenarmbanduhr. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst am Mittwoch. Der Dieb trug eine helle Basecap, ein weißes Kurzarmhemd, eine Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hatte er eine schwarze Umhängetasche bei sich.