Diebstahl aus Auto: Täter entwenden Bargeld

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Arbeitsunfall am Montagn in einer Gießerei ist ein 52-jähriger Arbeiter verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache fasste der Mann mit der rechten Hand in eine Pressmaschine. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Tübingen geflogen. Die Ermittlungen ergaben an der Maschine selbst keine sicherheitstechnischen Mängel.