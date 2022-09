Diebe stehlen während Reichsstädter Tage Theke von Baustelle

Diebe haben in Aalen eine Theke aus Edelstahl gestohlen. Die Tat soll bereits am frühen Sonntagmorgen begangen worden sein, berichtet die Polizei am Donnerstag. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Platte, die zwei Meter auf 70 Zentimeter groß ist, soll gesichert hinter einem Bauzaun an der Stadtkirche abgelegt worden sein. Der Wert der Theke beträgt rund 1500 Euro. Die Tat soll laut Polizei zwischen 3.30 und 6.30 Uhr stattgefunden haben. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Platte nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 entgegen.