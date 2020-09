Diebe stehlen Parfums und Elektronikgeräte.

In einem Kaufhaus in der Julius-Bausch-Straße haben zwei Diebe am Donnerstag gegen 18.20 Uhr aus den Verkaufsregalen mehrere Parfüms gestohlen und in ihren Hosentaschen verstaut. Anschließend passierten sie die Kassenzone ohne zu bezahlen. Vom Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen, flüchtete einer der beiden mit dem Diebesgut.

Während der Anzeigenaufnahme konnte auf der Videoaufzeichnung festgestellt werden, dass der zuvor geflüchtete Tatverdächtige in das Geschäft zurückgekehrt war und weiteres Diebesgut aus dem Elektronikbereich in eine Tasche verstaute. Beim erneuten Passieren der Kassenzone konnte er vom Ladendetektiv letztendlich ebenfalls festgehalten werden.