Diebe stehlen Fahrräder in Aalen und Westhausen

Vom Fahrradabstellplatz des Berufsschulzentrums in der Aalener Steinbeisstraße ist ein Fahrrad gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Am Dienstag sei das Mountainbike der Marke Bulls, das mit einem Kabelschloss gesichert war, entwendet.

Das Fahrrad ist schwarz-weiß, vom Modell King Cobra, 24-Zoll, mit einer 30 Gang Shimano-Kettenschaltung und Scheibenbremsen im Wert von rund 700 Euro. Der Diebstahl ist laut Polizei zwischen 9.15 und 16.45 Uhr passiert.

Auch in Westhausen war ein Fahrraddieb unterwegs

Auch in Westhausen waren Fahrraddiebe unterwegs. Allerdings hier bereits schon am Wochenende. Dort wurde ein Mountainbike, ebenfalls der Marke Bulls, 26-Zoll, 24 Gang mit türkisfarbenem Rahmen und orangefarbener Schrift gestohlen. Das Rad hat einen Wert von rund 350 Euro. Das Mountainbike war mit einem Zahlenschloss gesichert und am Geländer des Bahnhofs abgestellt.